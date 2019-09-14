Bulgar siyasetçi: Casusuluk skandalı ABD'nin Türkiye'yi kaybetmesiyle bağlantılı

Stanilov, Trud gazetesine yaptığı açıklamada, “Rusya Hayranları üyeleri baskı altında. Onlara karşı bir saldırı başlatılmış durumda. Bunlar, Bulgaristan’da yapılacak seçimler öncesi oluyor. Güneydoğu Avrupa için çok hassas bir dönemde oluyor. Türkler artık ABD’nin güvenilir müttefikleri değiller. Onlar (ABD’liler) güvenebilecekleri bir bölgeleri olsun istiyorlar. Öyle görünüyor ki bu bölge Bulgaristan olacak. Bu saldırılar bu nedenle yapılıyor olabilir” dedi.
Bulgaristan’da bu hafta içinde Rusya Hayranları örgütünün bazı üst düzey yöneticileri Rusya lehine casusuluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Daha sonra örgüt başkanı Nikolay Malinov da casusuluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılığın iddiasına göre, Malinov Rus vatandaşları Leonid Reşetnikov ve Konstantin Malofeyev’le temas kurarak yarım milyar avro karşılığında Bulgaristan’ın jeopolitik seyrini değiştirebileceği seçenekler önerdi.
Stanilov ayrıca, Sofya’da açılan “Doğu Avrupa’nın Nazi Rejiminden Kurtuluşunun Yıldönümü” resim sergisi nedeniyle Rusya ile Bulgaristan arasında patlak veren diplomatik skandalı da yorumladı.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’nın bu tepkisinin Türk Akımı projesinin ülkedeki ayağına ve aynı zamanda Belene Nükleer Santrali inşasına zarar verebileceğini belirten Stanilov şu ifadeleri kullandı:
"Bana göre, Dışişleri Bakanlığı’nın bu şekilde tepki vermesi en fazla Başbakan Boyko Borisov’a zarar verecek. Çünkü, Borisov'un kendisi bile hiçbir zaman Rusya ve Putin aleyhine konuşmadı. Türk Akımı ve Belene Nükleer Santrali projelerini imzalamamız gerekiyor. Bu nedenle Borisov’un böylesi bir tutuma izin vermemesi gerekiyor. Ancak, Bulgaristan’ın çıkarlarına zarar vermek isteyen kimseler böyle bir tavır sergileyebilirler."
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