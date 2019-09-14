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    Türkiye-Rusya bayrağı

    Bulgar siyasetçi: Casusuluk skandalı ABD'nin Türkiye'yi kaybetmesiyle bağlantılı

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Avrupa
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    Bulgaristan parlamentosu bağımsız milletvekili ve Rus Hayranları sivil toplum örgütü başkan yardımcısı Stanislav Stanilov, kuruluşlarının Rusya lehine casusuluk yaptığı suçlamayla ilgili açıklama yaptı.

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    Stanilov, ABD’nin güvenilir bir müttefik olan Türkiye’yi kaybettiğini ve şimdi onun yerine Bulgaristan’ı konumlandırmak istediğini öne sürerek, casuslukla ilgili skandalı bu iddiasına bağladı.  

    Stanilov, Trud gazetesine yaptığı açıklamada, “Rusya Hayranları üyeleri baskı altında. Onlara karşı bir saldırı başlatılmış durumda. Bunlar, Bulgaristan’da yapılacak seçimler öncesi oluyor. Güneydoğu Avrupa için çok hassas bir dönemde oluyor. Türkler artık ABD’nin güvenilir müttefikleri değiller. Onlar (ABD’liler) güvenebilecekleri bir bölgeleri olsun istiyorlar. Öyle görünüyor ki bu bölge Bulgaristan olacak. Bu saldırılar bu nedenle yapılıyor olabilir” dedi.  

    Bulgaristan’da bu hafta içinde Rusya Hayranları örgütünün bazı üst düzey yöneticileri Rusya lehine casusuluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Daha sonra örgüt başkanı Nikolay Malinov da casusuluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılığın iddiasına göre, Malinov Rus vatandaşları Leonid Reşetnikov ve Konstantin Malofeyev’le temas kurarak yarım milyar avro karşılığında Bulgaristan’ın jeopolitik seyrini değiştirebileceği seçenekler önerdi.

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    Kendisine yönelik tüm suçlamaları red eden Malinov, Reşetnikov ve Malofeyev ile temas halinde olduklarını, ancak hiç bir zaman Bulgaristan’ın çıkarlarına zarar verecek bir faaliyette bulunmadığını ve onlardan hiç para almadığını öne sürdü.

    Stanilov ayrıca, Sofya’da açılan “Doğu Avrupa’nın Nazi Rejiminden Kurtuluşunun Yıldönümü” resim sergisi nedeniyle Rusya ile Bulgaristan arasında patlak veren diplomatik skandalı da yorumladı.

    Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’nın bu tepkisinin Türk Akımı projesinin ülkedeki ayağına ve aynı zamanda Belene Nükleer Santrali inşasına zarar verebileceğini belirten Stanilov şu ifadeleri kullandı:

    "Bana göre, Dışişleri Bakanlığı’nın bu şekilde tepki vermesi en fazla Başbakan Boyko Borisov’a zarar verecek. Çünkü, Borisov'un kendisi bile hiçbir zaman Rusya ve Putin aleyhine konuşmadı. Türk Akımı ve Belene Nükleer Santrali projelerini imzalamamız gerekiyor. Bu nedenle Borisov’un böylesi bir tutuma izin vermemesi gerekiyor. Ancak, Bulgaristan’ın çıkarlarına zarar vermek isteyen kimseler böyle bir tavır sergileyebilirler."

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    Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, “Doğu Avrupa’nın Nazi Rejiminden Kurtuluşunun Yıldönümü” resim sergisinin adına sert tepki göstererek Rusya Büyükelçiliği’ne, SSCB’nin Nazi rejimine karşı kazanılan zaferdeki katkılarını reddedemeyeceklerini ancak, ‘kurtuluşla ilgili şüpheli tezlere’ de yer verilmemesi çağrısı yapmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da buna yanıt olarak ‘tarihin yeniden yazılmasıyla uğraşılmaması’ yönünde çağrıda bulunmuştu.

    Etiketler:
    casusluk, Türkiye, ABD, Rusya
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