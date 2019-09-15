İngiltere: Suudi Arabistan'a dönük saldırı küresel petrol arzını aksatma girişimi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Husilerin Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine yönelik drone saldırılarını kınayarak, meydana gelen olayın 'küresel petrol arzını aksatma girişimi' olduğunu savundu.

Husiler, cumartesi sabah saatlerinde 10 adet patlayıcı yüklü drone ile Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abkayk ve Hureys'te bulunan petrol tesislerine saldırılar düzenlemişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu, bölgesel güvenliğe zarar vermek ve küresel petrol arzını aksatmak için dikkatsizce yapılan bir girişimdi. İngiltere bu tür davranışları çekinmeden kınıyor" dedi.

Just spoke to @SecPompeo about this egregious attack on the security of Saudi Arabia. This was a reckless attempt to damage regional security and disrupt global oil supplies. The UK condemns such behaviour unreservedly. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 15, 2019

Raab, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile saldırılar hakkında konuştuğunu söyledi.

Dün Twitter hesabından açıklamada bulunan Pompeo, saldırılardan ötürü doğrudan İran'ı suçlayarak tüm ülkelere, "İran'ı kınama" çağrısı yapmıştı.