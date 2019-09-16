BoJo: Birkaç hafta içinde AB ile anlaşma yapabilirim

Daily Telegraph gazetesinde bir yazı kaleme alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den çıkışı sağlamaya çalıştığını yineledi.

Anlaşmasız ayrılığın hiçbir zaman istediği sonuç olmadığını belirten Johnson, 'anlaşmasız Brexit' için hazırlıkların 'çok kapsamlı' olduğunu ifade etti.

Johnson, şunları söyledi:

"Önümüzdeki birkaç gün içinde yeterince ilerleme kaydedebilirsek, 17 Ekim'deki bu önemli zirveye gitmeyi Kanal'ın her iki tarafındaki ve İrlanda sınırının her iki tarafındaki vatandaşların iş ve çıkarlarını koruyacak bir anlaşmaya varmayı düşünüyorum."