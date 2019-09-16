AB, küresel uzlaşma sağlanamasa bile 'internet vergisi' alacak

Komisyonun 2020 yılına kadar anlaşmaya varmayı hedeflediğini söyleyen İtalya eski başbakanı Gentiloni, "Ancak bu mümkün değilse, ilk işim bir internet vergisi önermek olacak. Beklemeye niyetimiz yok" diye konuştu.
Gentiloni ayrıca, üye devletlerin kurumlar vergisi ve enerji vergisi konusundaki çabalarını da gözden geçireceğini vurguladı.
Avrupa Merkez Bankası’nın para politikasını, Avrupa ekonomisindeki yavaşlamaya karşı koymaya yetmeyeceğini de sözlerine ekleyen Gentiloni, "Büyümeyi teşvik eden ekonomik ve bütçe politikalarına da ihtiyacımız var" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)