Yunan basını: 22 FETÖ'cü Yunanistan'dan sığınma talep etti

Newpost.gr'nin haberine göre, geçen ay Türk Hava Kuvvetleri'nde pilot olduğunu belirten bir Türk vatandaşının, Kilimli (Kalimnos) Adası'ndaki karakola giderek Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde bulunmasının ardından 22 Türk daha Yunanistan'a sığındı.

Site, 22 Türk'ün hangi tarihte sığınma talebinde bulunduğunu belirtmedi.

Haberde, "Türkler, Kilimli Adası'ndaki limana gelerek hemen teslim oldular. Gülen yanlısı olduklarını ve hapis cezası endişesiyle Türkiye'yi terk etmeleri gerektiğini belirttiler. Sığınma talepleri gözden geçirilene kadar geçici sığınma belgeleri aldılar ve ardından adadan ayrıldılar" dendi.

MİT'e gelişme hakkında bilgi verildiği de ifade edildi.

Yunan makamlarının verilerine göre, 2019'un ilk üç ayında 1100 Türk vatandaşı, Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a geçerek iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısının 8 binin üzerinde bulunduğu belirtiliyor.