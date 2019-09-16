Hollanda'da camiye İslamofobik saldırı

Cami yönetimi de caminin sosyal medya hesabından, "Bu şekilde hiçbir şey elde edilemez. Tamamen haksızlık ve çocukça" mesajı ile İslamofobik ifadeleri içeren pankartların fotoğraflarını paylaştı.
Hollanda'nın Almere kentinde çoğunlukla Faslıların gittiği Ebu Bekir Sıddık Camisi'ne İslamofobik ifadeler içeren pankartlar asıldı.
Cami yönetimi de caminin sosyal medya hesabından, "Bu şekilde hiçbir şey elde edilemez. Tamamen haksızlık ve çocukça" mesajı ile İslamofobik ifadeleri içeren pankartların fotoğraflarını paylaştı.
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