'Almanya'nın iklim paketi yıllık 4-5 milyar euroya mal olacak'

Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin Federal Meclis Üyesi Johannes Kahrs, Almanya’nın iklim koruma paketinin Alman hükümetine başlangıçta her yıl 4-5 milyar euroya mal olacağını bildirdi.

Kahrs, Alman Birinci Televizyon kanalı ARD’ye yaptığı açıklamada, Almanya’nın yeni iklim paketinin Alman hükümetine başlangıçta her yıl 4-5 milyar euroya mal olacağını söyledi.

Devletin, iklim koruma önlemlerinde dar ve orta gelirli ailelerin ek yüklerle karşılaşmaması için yardımcı olması gerektiğini savunan Kahrs, onlara otomobil satın alırken ve ısınma sistemlerini geliştirirken teşvikler verilmesi gerektiğine işaret etti.

Almanya’nın iklim ve enerji fonunda para olduğunu hatırlatan Kahrs, bunun kullanabileceğini ve yeni vergiler getirmemek için bütçede iklim için bir yer ayrılabileceğini kaydetti.

Hıristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) ve CDU’un Bavyera’daki küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) ile Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) elektrik otomobiller ve şarj istasyonları için teşviklerin uzatılması ile binaların ısınma sistemlerinin iyileştirilmesini de kapsayan yeni iklim paketini 20 Eylül'de açıklaması bekleniyor.