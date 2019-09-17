AB'den Boeing-Airbus davasında 'anlaşma' çağrısı

Uçak üreticilerine sağlanan kamu desteklemeleri konusunu karşılıklı görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Malmström, "ABD'ye müzakere ederek ortak bir çözüm bulmayı teklif ettik" dedi.
Malmström, dünyada mevcut durumda yeterince gümrük vergisi uygulandığına dikkati çekerek, karşılıklı olarak yeni gümrük vergileri koymanın iyi bir çözüm olmadığını söyledi.
DTÖ'nün temyiz organı, mart ayında Boeing'in ABD'deki vergi muafiyetlerinden faydalanmaya devam ettiği yönünde karar almıştı. AB, bunun üzerine bir misilleme listesi hazırlanmaya başlamıştı.
ABD yönetiminin gelecek günlerde Airbus'a Avrupa ülkelerinde sağlanan kamu desteklemeleri nedeniyle yeni gümrük vergileri açıklaması bekleniyor.
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