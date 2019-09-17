Downton Abbey dizisinin çekildiği kalenin ilanı Airbnb'de: Bir geceliğine kont veya kontes olabilirsiniz

Popüler televizyon draması Downton Abbey dizisinin çekildiği Highclere Kalesi, ‘bir lord ve lady tecrübesi’ yaşamaları için seçilmiş iki konuğa kapılarını açacak. ‘Mütevazi’ kalenin ilanı ise Airbnb’de yayınlandı.

İngiltere’nin Hampshire bölgesinde bulunan Highclere Kalesi’nin sahipleri Kont ve Kontes Carnarvon, Downton Abbey dizisine mekan olan ‘mütevazi’ evlerini konuklara açtı.

Dizinin film versiyonun çıkışını onurlandırmak için bu adımı atan çift, ilanı ise beklenmedik bir mecrada, Airbnb’de yayınladı.

Kontes Carnarvon, “Highclere Kalesi’ne evim diyebilmek inanılmaz bir ayrıcalık ve zevk. Gerçekten eşsiz bir konaklama için bunu Airbnb’de paylaşmaktan memnunum” dedi.

İlana göre iki konuk, 120 sterlin (yaklaşık 850 bin TL) karşılığında 26 Kasım’da kalenin 300 odasından birinde kalacak ve ‘bir soylu gibi’ ağırlanacak.

Konuklar geleneksel bir yemeğin ardından akşam verilecek kokteylde Kont ve Kontese katılacak. Konaklama ayrıca Kont ve Kontes tarafından kalede yapılacak özel bir turu da içeriyor.

İlana göre konukların kalacağı odanın tek eksiği ise wifi ve televizyon.

Rezervasyonlar 1 Ekim’de açılacak ancak başvuru yapanlardan Downton Abbey dizisine olan tutkularını göstermeleri istenecek. En yaratıcı mesaj konaklama hakkını kazanacak.

1840’lı yıllarda inşa edilen Highclere Kalesi 1679 yılından beri Carnarvon ailesine ait.

Don't miss a special advance screening of #DowntonAbbeyFilm TONIGHT. Get your tickets now: https://t.co/yXEx0gHdzC pic.twitter.com/wcbfqtABwN — Downton Abbey (@DowntonAbbey) September 12, 2019

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