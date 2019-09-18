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16:33 18 Eylül 2019
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    Türk Akımı

    Bulgaristan Başbakanı: TürkAkım’ın inşaatına yarından itibaren başlıyoruz

    © Fotoğraf: turkstream.info
    Avrupa
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    TürkAkım doğalgaz boru hattının Bulgaristan’dan geçecek bölümünün inşasına dair belirsizlik ortadan kalktı. Bulgaristan doğalgaz iletim operatörü Bulgartransgaz ve İtalyan-Suudi Konsorsiyumu Arkad, bakanlar kurulu önünde sözleşme imzaladı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un açıklamalarına göre, inşaat süreci yarın başlıyor.

    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı
    © AA /
    Rusya: Bulgaristan’ın yılbaşına kadar TürkAkım’dan gaz sevkiyatına hazır olmasını umuyoruz
    Alman haber sitesi Focus Online’ın haberine göre Bulgaristan doğalgaz iletim operatörü Bulgartransgaz, TürkAkım projesinin Bulgaristan topraklarındaki bölümünün inşası için yatırım projesi geliştirmek, üretimde kullanılacak hammaddeleri sağlamak ve boru hattını işletmek üzere İtalyan-Suudi Konsorsiyumu Arkad’la sözleşme imzaladı.

    Söz konusu sözleşme Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov ve Suudi Arabistan’ın Sofya Başkonsolosu’nun katılımıyla Bakanlar Kurulu’nda imzalandı. Borisov’un yaptığı açıklamaya göre, inşaat çalışmaları yarından itibaren başlıyor.

    Borisov, “Boruların yüzde 90’ı şimdiden Bulgaristan’a ulaştı. Yarın her biri şantiyeye getirilecek ve nihayet inşaat sürecine başlayacağız” açıklamasını yaptı.

    Ayrıca Borisov, Güney Akım projesinin ihalelerdeki yolsuzluk nedeniyle iptal edildiğini savundu ve TürkAkım projesinde sürecin tamamen şeffaf ilerlediğini ekledi.

    GÜNEY AKIM’DAN TÜRKAKIM’A

    Güney Akım, TürkAkım’dan önce gündemde olan bir projeydi. Rusya'dan çıkarılan doğalgazın Bulgaristan üstünden Avrupa ülkelerine ulaştırılmasını içeriyordu. Ancak Bulgaristan, Avrupa yasalarına uyumsuzluklar nedeniyle projeye ilişkin harekete geçmekte gecikti. Söz konusu sürecin Avrupa'nın baskıları nedeniyle tıkanması üstüne de Rusya lideri Vladimir Putin 2014 sonunda, Güney Akım yerine doğalgazın alıcılara Türkiye üzerinden dağıtılacağı yeni bir proje önerdi: “(Güney Akım projesinin) gerçekleştirilmesine mani olunduğunu görüyoruz. Avrupa söz konusu projeyinin yapılmasını istemiyorsa, o halde yapmayacağız.”

    BULGARİSTAN’DA TÜRKAKIM’A ENGEL YASAL SÜREÇ TAMAMLANDI

    Türk Akımı- Pioneering Spirit
    © AA / Özgün Tiran
    Bulgaristan'da Türk Akım yapımı kaldığı yerden başlıyor
    Bulgaristan gaz iletim operatörü Bulgartransgaz, Türk Akım boru hattı yapımı için ilk başta Arkad şirketini seçmiş, ama gereken belgeleri zamanında teslim etmediği gerekçesiyle Arkad şirketini çalışmalardan uzaklaştırarak yerine ‘Gazovo Razvitiye ve Razşireniye v Blgarii’ şirketini tayin etmişti.

    Bunun üzerine Arkad, rekabet komisyonuna şikâyette bulunmuştu. Rekabet komisyonu da, Bulgartransgaz’ın müteahhidi değiştirme kararını yasa dışı bulmuştu.

    Bu karara yanıt olarak ‘Gazovo Razvitiye ve Razşireniye v Blgarii’ şirketi de Yüksek İdari Mahkeme’ye başvurmuş, Bulgartransgaz da mahkeme sürecinin boru hattı yapımını geciktirdiği şikâyetinde bulunmuştu. Ancak Bulgaristan Yüksek İdari Mahkemesi, 'Gazovo Razvitiye ve Razşireniye v Blgarii' şirketinin şikayetini geri çevirerek TürkAkım doğalgaz boru hattının Bulgaristan’dan geçecek bölümünün yapımcısı olarak Arkad şirketini bıraktı. Böylelikle TürkAkım’ın Bulgaristan ayağının inşası önündeki engel de kalkmış oldu.

     

    Etiketler:
    Bulgartransgaz, inşaat, Bulgaristan, TürkAkım
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