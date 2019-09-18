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18:04 18 Eylül 2019
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    Boris Johnson

    Çocuğu hastanede tedavi gören babadan Johnson'a tepki: Basına şov yapmak için buraya geliyorsunuz

    © AP Photo / Aaron Chown
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'da basınla birlikte gittiği bir hastanede çocuğu tedavi gören babanın tepkisiyle karşılaştı. Ulusal Sağlık Hizmeti'nin mahvedildiğini söyleyen baba, Johnson'a "Basına şov yapmak için buraya geliyorsunuz" dedi.

    Başbakan Boris Johnson Londra'nın güneybatısındaki Pimlico İlkokulu'nda
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
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    Johnson bir yandan İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den çıkışı sağlamaya çalıştığını yinelemeye devam ederken, bir yandan da sahaya inerek vatandaşlarla 'görüş alışverişinde' bulunmaya devam ediyor. 

    Son olarak Londra'nın kuzeydoğusunda yer alan Whipps Cross Universitesi Hastanesi'ni ziyaret eden Johnso'ın burada da bir babanın tepkisiyle karşı karşıya kaldığı anlar medyaya yansıdı. 

    Çocuğu tedavi altında olan işçi aktivisti baba Omar Salem, Johnson'a hastanede yeterli doktor ile hemşirenin bulunmadığını ve ülkedeki Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) çökmüş olduğunu söyledi. 

    Salem daha sonra Johnson'un 'şov yapmak için' hastanede olduğunu belirtti. 

    'BURADA BASIN YOK'

    Johson'un  "Burada basın yok" yanıtı vermesi üzerine ise kameramanları göstererek "Bunlar kim o zaman?" diye sordu. 

    Başbakan ise Salem'in bu sorusunu yanıtsız bırakarak "Bugün, neler yapabileceğimizi görmek için buradayız" dedi. 

    Bu cevap üzerine öfkelenen baba Johnson'a şunları söyleyerek yanından hızla ayrıldı: 

    "Bu işe yaramayacak, çünkü çok geç. NHS mahvoluyor. Sen gelmiş bana basının burada olmadığını söylüuorsun. Bunun adı basına şov yapmak. Basını buraya sen davet etmedin mi? Basın danışmanın da burada değil mi? Sen kendi hayal dünyada neye inanırsan inan. Teşekkürler."

    Johnson'un ise Salem hareretli konuşmasını sürdürürken sadece cılız bir sesle "Basın burada" dediği duyuldu. 

    Daha önce de İngiltere’nin kuzeyindeki Leeds kentinde yine sahaya inen Johnson'a bir vatandaş “Senin şu anda Brüksel’de olman ve Brexit’le ilgili müzakere yapman gerekiyordu. Ama bunu yapmıyorsun, şu an Leeds’tesin” diyerek çıkışmıştı. 

    ​Luksemburg ziyaretinde ise bir vatandaş sokakta karşılaştığı Jonson'a lütfen şehrimi terket" demişti. 

    Etiketler:
    Brexit, basın, Tedavi, hastane, Boris Johnson, İngiltere
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