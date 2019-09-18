Rus uzman, Bulgaristan mahkemesinin Türk Akım kararını değerlendirdi: Sorun çözüldü

Daha önce Yüksek İdari Mahkemesi, TürkAkım doğalgaz boru hattının Bulgaristan’dan geçecek bölümünün yapımcısı olarak İtalyan-Suudi Konsorsiyumu Arkad’ı göstermişti.

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Vakfı’nın analisti ve Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi’nin öğretim görevlisi İgor Yuşkov, Sputnik’e açıklamasında, TürkAkım’ın Bulgaristan bölümünün inşasıyla ilgili sözleşmenin haziran ayında imzalanması gerektiğini hatırlatarak, “Şimdi ihaleyle ilgili mahkeme süreci yüzünden, Sırbistan’a kadar uzanan boru hattının 2020 başlarında açılması planı bozulmuş oldu. Sorun şu ki mahkeme sürerken zaman kaybedildi, boru hattının 1 Ocak’ta açılması imkansız hale geldi. Bu yüzden Rusya, TürkAkım’ın ikinci hattı üzerinden sadece Bulgaristan’a gaz verebilecek. Ukrayna transitinin durması halinde Bulgaristan’dan Romanya ve Moldova’ya giden eski hat devreye sokulabilir. Ama tüm bu gecikmeler, davalar ve bürokratik engeller yüzünden Bulgaristan’dan Sırbistan’a gaz sevkiyatı 1 Ocak’a kadar yetişmeyecek” dedi.

Diğer yandan Bulgaristan mahkemesinin kararının olumlu yanına da dikkat çeken Yuşkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapım başlayacağı için proje sonuna kadar hayata geçirilecek ve gelecek yıl, 1 Ocak’ta olmasa da, biraz geç tarihlerde Gazprom bu hattan yararlanabilecek ve gazı Sırbistan’a ulaştırabilecek. Gazprom, hattın Sırbistan’daki bölümünü kendisi inşa edecek, hat daha sonra Macaristan’a uzanacak ve proje hayata geçecek. Yani TürkAkım’ın ikinci hattından gönderilecek gaz önce Türkiye, oradan da Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan’a gidecek ve boru hattı Avusturya’da bitecek. Bu yüzden evet gecikmeli olabilir ama sorunun çözümlenmiş olması olumlu bir şey ve şimdi direk boru hattı inşasına geçiliyor”.