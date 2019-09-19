Kiev’de köprüyü havaya uçurmakla tehdit eden bir adam ateş açtı

Kiev Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Oksana Blışik’in Facebook’tan yaptığı açıklamaya göre Krişenko, "Özel polis operasyonu düzenliyoruz. Halihazırda burada tüm servislerin temsilcileri bulunuyor. Köprü otomobil ve tren trafiğine kapatıldı" dedi.

Olay, terör saldırısı hazırlığı olarak değerlendirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, köprüye arabayla gelen bir adam, patlayıcıya benzeyen bir cisim ve tüfek çıkardı ve ateş açtı. Şahsın, görünüşe göre 35 yaşında olduğu ve üzerinde kamuflaj üniforma olduğu ifade edildi.

#Київ: На мосту «Метро» в цей час проходить спецоперація. Працюють вибухотехнічні підрозділи, КОРД, Патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники та гвардійці. На місці знаходиться начальник поліції Києва Андрій Крищенко 👇 pic.twitter.com/n34cQaeItx — МВС України (@MVS_UA) September 18, 2019

Kiev’de özel operasyon başlatıldı. Olay yerinde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, polis ekipleri, bomba uzmanları ve özel hareket timi hazır tutuldu.

Kimliği tespit edilmeyen adam ayrıca devlet kurumlarına ait binaları havaya uçurmakla tehdit etti.