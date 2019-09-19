Mafya davasında cinayet: İtirafçı sanığın avukatı öldürüldü

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grappherhuis, saldırının, 'anayasal devletin temeline yönelik olduğunu' belirterek, soruşturma için Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü'nü görevlendirdi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Amsterdam'da öldürülen 44 yaşındaki avukat, Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) en çok aranan suçlular listesinde yer alan Ridouan Taghi ve Said Razzouki'nin adının katıştığı bir mafya hesaplaşması davasına bakıyordu.

Wiersum, meslektaşı Bart Stapert ile birlikte, Fas kökenli uyuşturucu kaçakçılarının adının karıştığı 5 infazla ilgili davanın itirafçı tanığı olan Nabil B.'nin savunmasını üstlenmişti.

Geçen yıl 29 Mart'ta Nabil B.'nin erkek kardeşinin öldürülmesi üzerine iki avukat, itirafçı tanığın ailesini koruma konusunda savcılığın yetersiz kaldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Stapert, 'hedef haline geleceği' gerekçesiyle Nabil B. davasından çekildi.