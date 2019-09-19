Fransa Dışişleri Bakanı Drian'dan Aramco saldırısına ilişkin yorum: Husilerin açıklamaları pek güvenilir değil

"Husiler, bu saldırıyı kendileri düzenlediğini açıkladı ama bu açıklama pek güvenilir değil" ifadelerini kullanan Le Drian, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlarını beklemek gerektiğini belirtti.
Le Drian, saldırının meydana geldiği zamanın tesadüf olmadığına işaret ederek, "Bu saldırı tam BM Genel Kurulu öncesinde, Fransa'nın bölgede huzuru sağlamak için bazı inisiyatifler aldığı zamanda düzenlendi" yorumunu yaptı.
Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Le Drian, Tunus yetkililerine seçimlerin ikinci turunun tarafsız şekilde yapılması hususunda taleplerini ilettiklerini söyledi.
‘SNOWDEN KONUSUNDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ’
SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Yemen'deki Husiler, yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise saldırının İran silahlarıyla gerçekleştirildiği iddialarını, "ABD'li yetkililerin İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez." sözleriyle reddetmişti.
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