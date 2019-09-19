Almanya'da Afrikalı mülteci, 'ülkesine gönderilmesini engellemek amacıyla' bir bebeği rehin aldı

Almanya'nın Wismar şehrinde, Ganalı olduğu tahmin edilen bir mülteci, ülkesine gönderilmesini engellemek amacıyla bir bebeği rehin aldı.

Polis, olayın meydana geldiği Yabancılar Departmanı binasının etrafını sararak çevredeki yolları trafiğe kapattı.

Şüphelinin silahsız olduğu, ancak bebeği göstererek onu tehdit aracı olarak kullandığı bildirildi.

Olay yerine bir doktorun ulaştığı ve bebeğin durumunu kontrol ettiği de aktarıldı.

Emniyet görevlilerinin şüpheliyle anlaşmaya çalıştığı kaydedildi.

Rehin aldığı bebeğin, kendi çocuğu olduğu düşünülen şüpheli, ona Almanya'da kalma hakkını verebilecek babalık testinin yapılmasını talep ediyor. Doktor sürekli bebeğin yanında bulunuyor ve durumunu kontrol altında tutuyor.

Olayın, yerel saatle 13.30'da (TSI 14.30) başladığı bildirildi.

Seit 14:30 Uhr läuft ein #Polizeieinsatz im Gebäude des #Landkreises in #Wismar



Wir sind mit Kräften vor Ort #fürEuchimEinsatz



Die ganze Meldung findet Ihr hier ▶️https://t.co/V1VMARW4Ys pic.twitter.com/wwOUlj2py2 — Polizei Wismar & NWM (@Polizei_NWM) September 19, 2019

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, BEBEK GÜVENDE

​Özel harekat polis timi, düzenlediği operasyonla adamı gözaltına aldı.

Bebeğin güvende olduğu bildirildi. Rehine krizi yaklaşık 5 saat sürdü.