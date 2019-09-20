Bulgaristan Cumhurbaşkanı: Türk Akım, Sofya-Moskova ilişkilerindeki durgunluğun üstesinden gelindiğinin bir işareti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türk Akım doğalgaz boru hattının Bulgaristan’dan geçecek bölümünün yapımıyla ilgili bugün imzalanan anlaşmanın Moskova ve Sofya arasındaki ilişkilerde durgunluğun geride kaldığını gösterdiğini söyledi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev bugün Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Türk Akım doğalgaz boru hattının yapımı da değerlendirildi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ofisi'nde yapılan açıklamada, "Bulgaristan lideri, son iki yıldaki üst düzey siyasi görüşmelerin, Bulgaristan ve Rusya arasındaki ilişkilerdeki durgunluğun aşıldığının net bir sinyal olduğunun altını çizdi. Türk Akım’ın Bulgaristan topraklarında uygulanmasını ilgilendiren ve doğalgaz ulaşım ağının Türk-Bulgar sınırından Bulgar-Sırp sınırına genişletilmesini öngören anlaşmanın bugün imzalanması da bu işaretlerden biri" ifadeleri yer aldı.

Radev ve Manturov ayrıca iki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliğini de görüştü.