Bulgaristan: TürkAkım'ın önemli bir kısmını 2020 başında hazır hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız

Çok büyük önem taşıyan 308 kilometrelik bölümü 2020'nin başında hazır hale getirmeleri gerektiğini kaydeden Petkova, "Daha önce bahsettiğim gibi Bulgaristan'ın enerji stratejisinde 1 Ocak 2020 tarihi yer alıyor ancak hepimiz, bu sürelere uymayı imkânsız kılan objektif gerekçelerin tanığı oluyoruz. Bu nedenle elimizden geleni yapacağız, tam kapasiteyle çalışacağız. Yüklenici firma Arkad da tam kapasite çalışacak. İnşaat süresini olabildiğince kısaltacağız" ifadelerini kullandı.
Petkova, TürkAkım'ın Avrupa'ya uzanan bölümündeki hiçbir katılımcının projeyi 1 Ocak'ta uygulamaya koymaya hazır olmadığını da belirtti.
Bulgaristan, TürkAkım'dan 20 yıl içinde yaklaşık 5 milyar euro gelir elde etmeyi bekliyor.
Bulgaristan'da TürkAkım'ın inşaatı, Arkad konsorsiyumu ile 'Gazovo Razvitiye ve Razşireniye v Blgarii' konsorsiyumu arasındaki yargıya taşınan ihtilaf nedeniyle uzun bir süre durmuştu.
Bulgaristan Yüksek İdari Mahkemesi, bu hafta 'Gazovo Razvitiye ve Razşireniye v Blgarii' şirketinin şikâyetini geri çevirerek, TürkAkım doğalgaz boru hattının Bulgaristan’dan geçecek bölümünün yapımcısı olarak Arkad şirketini bırakmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)