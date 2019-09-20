Bulgaristan: TürkAkım'ın önemli bir kısmını 2020 başında hazır hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız

Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, TürkAkım projesinin Bulgar topraklarından geçecek bölümünün önemli kısmını 2020 başına kadar hazır hale getirmek için tüm çabayı göstereceklerini söyledi.

Bulgar televizyonu bTV'ye konuşan Temenujka Petkova, zaman kaybetmemeleri gerektiğini ve havaların iyi olmasından istifade ederek inşaat çalışmalarına hemen başlamak istediklerini belirtti.

Çok büyük önem taşıyan 308 kilometrelik bölümü 2020'nin başında hazır hale getirmeleri gerektiğini kaydeden Petkova, "Daha önce bahsettiğim gibi Bulgaristan'ın enerji stratejisinde 1 Ocak 2020 tarihi yer alıyor ancak hepimiz, bu sürelere uymayı imkânsız kılan objektif gerekçelerin tanığı oluyoruz. Bu nedenle elimizden geleni yapacağız, tam kapasiteyle çalışacağız. Yüklenici firma Arkad da tam kapasite çalışacak. İnşaat süresini olabildiğince kısaltacağız" ifadelerini kullandı.

Petkova, TürkAkım'ın Avrupa'ya uzanan bölümündeki hiçbir katılımcının projeyi 1 Ocak'ta uygulamaya koymaya hazır olmadığını da belirtti.

Petkova, "Bildiğiniz gibi bu proje sadece Bulgaristan'a bağlı değil. Tamamıyla hazır olması için hem Sırbistan hem de Macaristan topraklarında hazır olması ve Türkiye'ye ulaşması gerekiyor. Bu nedenle hiçbir katılımcı projeyi 1 Ocak'ta uygulamaya koymaya hazır değil" diye konuştu.

Bulgaristan, TürkAkım'dan 20 yıl içinde yaklaşık 5 milyar euro gelir elde etmeyi bekliyor.

Bulgaristan'da TürkAkım'ın inşaatı, Arkad konsorsiyumu ile 'Gazovo Razvitiye ve Razşireniye v Blgarii' konsorsiyumu arasındaki yargıya taşınan ihtilaf nedeniyle uzun bir süre durmuştu.

Bulgaristan Yüksek İdari Mahkemesi, bu hafta 'Gazovo Razvitiye ve Razşireniye v Blgarii' şirketinin şikâyetini geri çevirerek, TürkAkım doğalgaz boru hattının Bulgaristan’dan geçecek bölümünün yapımcısı olarak Arkad şirketini bırakmıştı.