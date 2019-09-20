Zelenskiy, gelecek hafta Trump’la ilk kez görüşecek

Mayıs ayında göreve gelen Zelenskiy, ziyaret çerçevesinde 25 Eylül’de Trump’la ilk görüşmesini gerçekleştirecek.
Zelenskiy ayrıca BM Genel Kurul toplantısında konuşma yapacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 25 Eylül’de New York’ta ABD Başkanı Donald Trump’la ilk kez görüşecek.
Mayıs ayında göreve gelen Zelenskiy, ziyaret çerçevesinde 25 Eylül’de Trump’la ilk görüşmesini gerçekleştirecek.
Zelenskiy ayrıca BM Genel Kurul toplantısında konuşma yapacak.
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