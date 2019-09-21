İsveç ve Norveç, 'Avrupa Müdahale İnisiyatifi'ne katıldı

İsveç ve Norveç, Fransa'nın öncülüğüyle ortaya çıkan ve Avrupa Birliği'nden (AB) bağımsız olarak kriz durumlarında askeri güçlerin hızlı şekilde harekete geçirilmesini sağlayacak olan 'Avrupa Müdahale İnisiyatifi'ne katıldı.

Hollanda'nın Hilversum kentinde, AB'den 9 ülkenin savunma bakanı, 2 ülkenin devlet müsteşarı ve bir ülkeden amiralin katılımıyla toplantı düzenlendi.

'Avrupa Müdahale İnisiyatifi'ne yeni katılan İsveç ve Norveç'in üyeliği için imza töreninin yapıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.

Toplantıya Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in yanı sıra Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik, Portekiz Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho, Belçika Savunma Bakanı Didier Reynders, Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, İsveç Savunma Bakanı Defensie Peter Hultqvist, İngiltere Savunma Bakanlığı Devlet Müsteşarı Anne-Marie Trevelyan, Almanya Savunma Bakanlığı Devlet Müsteşarı Peter Tauber ve İspanya Amirali Juan Martinez Nunez katıldı.

Lüksemburg'da AB Dışişleri Konseyi için geçen sene bir araya gelen 9 ülkenin savunma bakanları, 'Avrupa Müdahale İnisiyatifi' olarak adlandırılan ve kriz durumlarında askeri güçlerin hızlı şekilde harekete geçirilmesini öngören savunma iş birliği projesi için niyet mektubuna imza atmıştı.

Fransa'nın öncülüğüyle ortaya çıkan inisiyatife katılan ülkeler arasında Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Estonya, İspanya, Portekiz, Finlandiya, Norveç ve İsveç bulunuyor.