İtalya'dan 182 sığınmacıyı kurtaran Ocean Viking gemisine güvenli liman izni

İtalya, Akdeniz'de son olarak 182 sığınmacıyı kurtaran Fransız STK'ler Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'in Ocean Viking gemisinin Messina Limanı'na yanaşmasına izin verdi.

İtalyan basınına İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, İtalya, hafta başından bu yana üç operasyonda toplamda 182 sığınmacının denizden kurtarıldığı Ocean Viking’in "güvenli liman" çağrısına olumlu yanıt verdi. Buna göre, sığınmacılar güneydeki Messina kentinde tahliye edilebilecek.

Ocean Viking, bir süredir Linosa Adası açıklarında İtalya ve Malta’ya yaptığı güvenli liman çağrısına yanıt bekliyordu.

MALTA'DA SIĞINMACI ZİRVESİ

Diğer yandan, sığınmacı konusunu ele almak üzere İtalya, Malta, Fransa, Almanya ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla Finlandiya’dan içişleri bakanlarının katılımıyla bugün Malta'da mini bir zirve yapılacak.

Zirvede alınacak kararlarla, Akdeniz üzerinden sığınmacıya maruz kalan İtalya ve Malta’ya diğer AB üyelerinin dayanışmasının gösterilmesi hedefleniyor. Zirvede, AB içinde sığınmacıların diğer "gönüllü ülkelere" dağıtılması ve sığınmacıları kabul etmeyen ülkelere mali yaptırım uygulanması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

AKDENİZ'DE SIĞINMACI VE STK SORUNU

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan sığınmacı rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları sığınmacıları "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Sığınmacırları, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyordu. İtalya’da ağustos ayında yaşanan hükümet değişikliğinde sığınmacı karşıtı aşırı sağcı partinin yerine sol partilerin gelmesi ülkenin sığınmacı politikasında ağustos öncesine göre yumuşamaya yol açtı. Bununla birlikte, İtalya ve Malta, son dönemde AB'ye sığınmacılara karşı mücadelede daha fazla dayanışma için baskılarını artırmış durumda.