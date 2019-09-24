Ukrayna'nın 'Rusya varsa ben yokum' çıkışına AKPM'den 'Burası kafe mi?' yanıtı

Ukrayna'nın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) yeni heyeti sonbahar oturumuna katılmayacağını duyurdu. AKPM’deki Avrupa Solu Partisi’nin Başkanı Tiny Kox, "Avrupa Konseyi, istediğinizi seçebileceğiniz bir kafe değil" dedi.

Ukrayna’nın AKPM Heyeti Başkanı Liza Yasko, Facebook paylaşımında, 30 Eylül-4 Ekim günleri arasında yapılacak sonbahar oturumuna katılmak için başvuru yapmayacaklarını açıkladı.

Ukrayna heyetinin böylelikle, Rusya'nın, 'Ukrayna’ya karşı saldırganlığına yanıt olarak kabul edilen kararları' uygulamadan AKPM’ye dönmesi tepki gösterdiği kaydetti.

Açıklamada, 'AKPM’ye Avrupa’daki demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ve özgürlüklerinin önemli bir örneği imajını' iade etme fırsatını yaratacak ortak yaklaşımları bulmak için Ukraynalı vekillerin Avrupa’daki partnerlerle görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

Ukrayna heyeti, Rusya’nın AKPM’ye dönüşüyle ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

'AVRUPA KONSEYİ KAFE DEĞİL'

AKPM’nin politik gruplarından Avrupa Solu Partisi’nin Başkanı Tiny Kox, Sputnik’e açıklamasında, tüm üye ülkelerin AKPM oturumuna katılımının zorunlu olduğunu belirterek, bunun 'AKPM'nin Rolü Ve Misyonu, Gelecek Görevleri' başlıklı kararda öngörüldüğünü söyledi.

Kox, "Bu yüzden Rusya Federasyonu, AKPM’ye yeni heyetini yollamak zorunda, aynısı Ukrayna için de geçerli. Avrupa Konseyi, istediğinizi seçebildiğini bir kafe değil" dedi.

Kox ayrıca üyelerden birinin, AKPM ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki taahhütlerini kaba bir şekilde ihlal etmesi durumunda devreye girebilecek ortak tepki mekanizması üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Önümüzdeki oturumda, tüm ulusal heyetlerin başkanlarıyla yeni mekanizma görüşülecek. Eğer Ukrayna yoksa bu görüşmelere katılma şansını kaybedecek. Bu yüzden önümüzdeki oturumun dışında kalmamak akıllıca olur" ifadelerini kullandı.