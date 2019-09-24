Zelenskiy, Kırım Tatar Meclisi liderlerinden Cemilev'i görevden aldı

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’da milletvekili Valeriy İvasyuk, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, 'Kırım Tatar halkının işlerinden sorumlu departman' olarak bilinen bölümü lağvetme kararı aldığını duyurdu.
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Departman başkanı, Kırım Tatar Meclisi liderlerinden Cemilev’in de görevden aldığı kaydedildi.
Cemilev, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklamada, eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'ya destek veren Kırım Tatarlarının Zelenskiy’e muhalif olacağını açıklamıştı.
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