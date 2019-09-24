Kayıt
14:09 24 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İngiltere-Brexit

    Britanya Yüksek Mahkemesi'nden tarihi karar: Başbakan'ın parlamentoyu askıya alması kanunsuz

    © REUTERS / Tolga Akmen
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 74
    Abone ol

    Brexit'te yeni perde yine Başbakan Boris Johnson'ın aleyhine sonuçlandı. Johnson'ın anlaşmasız Brexit dayatmak için parlamentoyu askıya alması kararının havale edildiği yargı sürecinde sonunda en üst mahkeme 'Başbakan'ın bu yaptığı yasalara aykırı' dedi.

    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker
    © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
    AB Komisyonu Başkanı Juncker: Anlaşmasız Brexit yıkıcı sonuçlara yol açacak
    Muhafazakar Parti lideri seçilmek suretiyle başbakanlık koltuğuna oturan Brexit fanatiği Boris Johnson'ın (BoJo) "Ne pahasına olursa olsun 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) çıkacağız" diyerek bu mühlete 5 hafta kala Kraliçe'ye parlamentoyu askıya aldırmasına, 'siyasi darbe' tepkileri eşliğinde havale edildiği yargı sürecinde hüküm kesildi.  

    Daha önce İskoç Yüksek Mahkemesi'nin 'kanunsuz' kararına İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin 'yargıyı ilgilendirmeyen siyasi karar' diye meydan okumasının ardından taraflar temyiz niyetine Britanya Yüksek Mahkemesi'ne gitti. 

    Boris Johnson
    © AP Photo / Aaron Chown
    Çocuğu hastanede tedavi gören babadan Johnson'a tepki: Basına şov yapmak için buraya geliyorsunuz
    'ASKIYA ALMA GEÇERSİZ, PARLAMENTO TOPLANABİLİR'

    İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'nın en üst mahkemesi, Brexit için olduğu kadar Britanya'daki güç dengesi açısından da çok önemli etkileri olabilecek kararını açıkladı:

    Mahkeme, parlamentonun tatil edilmesi konusunda karar almaya yetkilidir. Başbakan'ın 14 Ekim'e dek parlamentoyu askıya alma kararı, yasalara aykırı. Makul gerekçe olmadan parlamentonun anayasal işlevlerini yerine getirmesini engelledi. Askıya alma kararı geçersiz olduğundan parlamento askıya alınmamış durumdadır. 

    © REUTERS / Yves Herman
    İngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye çıkmadı
    BAŞYARGIÇ: DEMOKRASİYİ ENGELLEDİ

    11 yargıcın oybirliğiyle aldığı kararı ülkenin en üst yargıcı konumundaki Lady Brenda Hale diğer 10 yargıçtan 7'sinin huzurunda okudu. Karara göre BoJo'nun Kraliçe'ye parlamentoyu askıya aldırması, milletvekillerinin Başbakan'ın Brexit planlarını tartışmak dahil demokrasinin gereği olan işleri yapmasını engelledi. Başyargıç Brenda Hale, 'parlamenter demokrasinin uzun süreyle askıya alınmasının demokrasinin temel ilkeleri üzerindeki etkisinin aşırı olduğunu' söyledi.

    BAŞBAKAN NE YAPACAK?

    Karar satır aralarından okunduğunda Başbakan'ın parlamentoyu askıya alarak siyasi manevra yaptığı ve Kraliçe 2. Elizabeth'i yanlış yönlendirdiği anlamına geliyor. 

    Brexit çıkmazına saplanan İngiltere yakın tarihinin en çalkantılı döneminden geçerken Başbakan Boris Johnson İskoçya'nın Aberdeen kentinde çiftlik ziyaretinde, 6 Eylül 2019
    © REUTERS / POOL
    Anlaşmasız Brexit dayatması ters tepen İngiltere Başbakanı ülke turunda: Yurttaştan 'Lütfen kasabamı terk et' tepkisi
    Hükümet, Britanya Yüksek Mahkemesi'nin kararına uyacağını açıklamıştı. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan BoJo, en üst mahkeme kararının aleyhte olması durumunda parlamentoyu ikinci kez askıya alma girişiminde bulunma ihtimalini reddetmemişti.

    MİLLETVEKİLLERİNE TOPLANMA ÇAĞRISI

    Nihai yargı kararının ardından, iki hafta önce askıya alınmış olan Avam Kamarası'nın derhal toplanabileceği belirtildi. Dolayısıyla bundan sonra ne yapacağına karar vermek Avam Kamarası'na kaldı. Avam Kamarası Başkanı John Bercow, milletvekillerine ertelemeksizin toplanma çağrısı yaptı.

    İngiltere / AB / Brexit
    © REUTERS / Stefan Wermuth
    Brexit yanlılarına sıkıntı vız geldi: İnsülin yerine AB’den ayrılmayı tercih ederim
    BOJO'YA İSTİFA ÇAĞRISI

    Bu gelişmenin, daha önce ne olursa olsun istifa etmeyeceğini açıklamış BoJo'nun koltuğu terk etmesine yönelik çağrıları şiddetlendirmesi de kaçınılmaz gözüküyor.

    Nitekim anamuhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, parlamentoyu derhal toplanmaya çağırırken Başbakan'ı istifaya davet etti. 

    İskoçya'da iktidardaki İskoçya Ulusal Partisi (SNP) aynı çağrıyı tekrarladı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Lanetli' denilen Sennedjem mumyası lahitten çıkarıldı
    Karikatür
    'İsrail'in nükleer silah denediğini ve taraf olduğu nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini ABD 40 yıl örtbas etti'
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet