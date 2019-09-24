İspanya Yüksek Mahkemesi, diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesine karar verdi

İspanya’da Yüksek Mahkeme, Franco'nun kemiklerinin Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) anıt mezardan çıkartılıp eşinin bulunduğu mezarlığa taşınmasına karar verdi.

İspanya'da sosyalist hükümetin, diktatör Francisco Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesine ilişkin bir yılı aşkın süredir verdiği mücadelede nihai karar, Yüksek Mahkeme’den çıktı. Franco'nun torunlarının yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, hükümeti haklı buldu.

Mahkeme üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararda, Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkarılıp Madrid'in El Pardo ilçesindeki Mingorrubio mezarlığında eşi Carmen Polo'nun da gömülü olduğu aile mezarlığına taşınacağı belirtildi.

Franco'nun ailesinin, kalıntıların Madrid'deki Almudena Katedrali'ne taşınmasına ilişkin talebi ise reddedildi.

İspanyol basını, taşınma işleminin 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde olacağını iddia etti.

#UPDATE Spain's Supreme Court has given the green light for the government to remove the remains of Francisco #Franco from a grandiose state mausoleum, rejecting an appeal against it by the late dictator's descendants https://t.co/dAMMMZdHeQ pic.twitter.com/dO74Gn71ii — AFP news agency (@AFP) September 24, 2019

​MAHKEME ÖNÜNDE PROTESTO VARDI

Öte yandan İspanya İç Savaşı ve Franco mağduru ailelerin bağlı bulunduğu derneğin çağrısıyla Yüksek Mahkeme önünde toplanan bir grup eylem düzenledi.

Eylemciler, basına yaptıkları açıklamada, "İspanya'ya ihanet edenler, binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar mezarda da olsa saygı göremez" ifadelerini kullandı.

AİLE AVUKATI KARARI AİHM’E TAŞIYACAK

Franco'nun aile avukatı Luis Felipe Utrera Molina, "Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Molina, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, "Franco'nun kalıntılarını yerin yedi kat altına gömerek, her katı kilitleyip anahtarı atmak istediğini" söyledi.

İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975'te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Şehitler Vadisi’nde bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilikada, diktatör Franco'nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarıyla İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini planlıyor.