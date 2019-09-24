Macron'a göre Greta ve çevrecilerin şikayeti 'radikal' bir adım

Europe 1 radyosuna açıklama yapan Emmanuel Macron, “Gençlerimizin – ya da çok da genç olmayanlarımızın- tüm hareketleri faydalı. Ancak şimdi daha da ötede olanlara odaklanmalılar, yolu tıkamaya çalışanlara” dedi.
Macron, Fransa’nın da Almanya’nın da ‘yolu tıkayan’ bu hükümetlerden biri olmadığını düşündüğünü söyledi. Ancak Macron, gençlerden bu tipteki hükümetlere baskı uygulamasını ve eyleme geçmesini istediğini de ekledi.
Şikâyet, 2014'te yürürlüğe giren ve çocukların haklarının ihlal edildiklerini düşündükleri durumlarda, Çocuk Hakları Komitesi'ne şikâyette bulunabilmelerine izin veren ‘isteğe bağlı protokol’ uyarınca yapıldı.
Çocuk Hakları Komitesi’nin şikâyetteki suçlamaları araştırıp, söz konusu ülkelere sorunun nasıl düzeltilebileceği konusunda tavsiyeler vermesi bekleniyor. Ancak bu tavsiyeler bağlayıcı değil.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)