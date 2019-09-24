Macron'a göre Greta ve çevrecilerin şikayeti 'radikal' bir adım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesini BM’ye şikâyet eden Greta Thunberg’in öncülüğündeki iklim aktivistlerinin tutumunu ‘radikal’ diye niteledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve çevre eylemcisi arkadaşlarının ‘küresel ısınmayla yeterince mücadele etmediği’ gerekçesiyle ülkesini Birleşmiş Milletler’e şikâyet etmesini ‘oldukça radikal tutum’ diye yorumladı. Macron, bu hamlenin ‘toplumu kışkırtacağını’ savundu.

Europe 1 radyosuna açıklama yapan Emmanuel Macron, “Gençlerimizin – ya da çok da genç olmayanlarımızın- tüm hareketleri faydalı. Ancak şimdi daha da ötede olanlara odaklanmalılar, yolu tıkamaya çalışanlara” dedi.

Macron, Fransa’nın da Almanya’nın da ‘yolu tıkayan’ bu hükümetlerden biri olmadığını düşündüğünü söyledi. Ancak Macron, gençlerden bu tipteki hükümetlere baskı uygulamasını ve eyleme geçmesini istediğini de ekledi.

Greta Thunberg ve 12 ülkeden 15 genç arkadaşı, küresel ısınmayla mücadelede yeterli ve zamanında çaba göstermedikleri gerekçesiyle Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikâyet etti.

Şikâyet, 2014'te yürürlüğe giren ve çocukların haklarının ihlal edildiklerini düşündükleri durumlarda, Çocuk Hakları Komitesi'ne şikâyette bulunabilmelerine izin veren ‘isteğe bağlı protokol’ uyarınca yapıldı.

Çocuk Hakları Komitesi’nin şikâyetteki suçlamaları araştırıp, söz konusu ülkelere sorunun nasıl düzeltilebileceği konusunda tavsiyeler vermesi bekleniyor. Ancak bu tavsiyeler bağlayıcı değil.