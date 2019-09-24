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15:39 24 Eylül 2019
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    Macron'a göre Greta ve çevrecilerin şikayeti 'radikal' bir adım

    © AFP 2019 / TIMOTHY A. CLARY
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesini BM’ye şikâyet eden Greta Thunberg’in öncülüğündeki iklim aktivistlerinin tutumunu ‘radikal’ diye niteledi.

    © AP Photo / Mark Lennihan
    İklim aktivisti çocuklar Türkiye dahil beş ülkeyi BM'ye şikayet etti
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve çevre eylemcisi arkadaşlarının ‘küresel ısınmayla yeterince mücadele etmediği’ gerekçesiyle ülkesini Birleşmiş Milletler’e şikâyet etmesini ‘oldukça radikal tutum’ diye yorumladı. Macron, bu hamlenin ‘toplumu kışkırtacağını’ savundu.

    Europe 1 radyosuna açıklama yapan Emmanuel Macron, “Gençlerimizin – ya da çok da genç olmayanlarımızın- tüm hareketleri faydalı. Ancak şimdi daha da ötede olanlara odaklanmalılar, yolu tıkamaya çalışanlara” dedi.

    Macron, Fransa’nın da Almanya’nın da ‘yolu tıkayan’ bu hükümetlerden biri olmadığını düşündüğünü söyledi. Ancak Macron, gençlerden bu tipteki hükümetlere baskı uygulamasını ve eyleme geçmesini istediğini de ekledi.

    İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız dedi.
    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    Greta Thunberg, BM İklim Zirvesi'nde konuştu: Sadece paradan bahsediyorsunuz, bu ne cesaret?
    Greta Thunberg ve 12 ülkeden 15 genç arkadaşı, küresel ısınmayla mücadelede yeterli ve zamanında çaba göstermedikleri gerekçesiyle Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikâyet etti.

    Şikâyet, 2014'te yürürlüğe giren ve çocukların haklarının ihlal edildiklerini düşündükleri durumlarda, Çocuk Hakları Komitesi'ne şikâyette bulunabilmelerine izin veren ‘isteğe bağlı protokol’ uyarınca yapıldı.

    Çocuk Hakları Komitesi’nin şikâyetteki suçlamaları araştırıp, söz konusu ülkelere sorunun nasıl düzeltilebileceği konusunda tavsiyeler vermesi bekleniyor. Ancak bu tavsiyeler bağlayıcı değil.

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Çevre, Greta Thunberg, Emmanuel Macron, Şikayet, radikal, Küresel ısınma, iklim, Fransa
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