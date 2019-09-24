BoJo'dan yargı kararına tepki: Parlamento geri dönecek, ama 31 Ekim'de AB'den çıkacağız

Britanya Yüksek Mahkemesi tarafından parlamentoyu askıya alması 'kanunsuz' ilan edilen Başbakan Boris Johnson, karara şiddetle karşı çıktığını, ama saygı duyduğunu söyledi. Parlamentonun yeniden toplanacağını kabul eden BoJo, 31 Ekim'de AB'den çıkılacağında ısrar etti.

Britanya Yüksek Mahkemesi'nin "Başbakan'ın 14 Ekim'e dek parlamentoyu askıya alma kararı, yasalara aykırıdır. Yok hükmündedir. Geçersiz olduğundan parlamento toplanabilir" kararını açıklamasının ardından Başbakan Boris Johnson'dan (BoJo) ilk tepki geldi.

Karara şiddetle katılmadığını ama saygı duyduğunu açıklayan Başbakan Johnson, parlamentonun yeniden toplanacağını kabul etti.

Ama Kraliçe'nin yeni hükümetin programını okuyacağı konuşması öncesi bir kez daha parlamento tatili talep etme ihtimalini dışlamayan şekilde konuşan Muhafazakar Parti lideri, Britanya Yüksek Mahkemesi'nin kararının anlaşmalı Brexit'i zorlaştırdığını iddia etti.

UK PM Boris Johnson says he "strongly disagrees" with #SupremeCourt's ruling that suspending Parliament was unlawful, but the government will "respect" it



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Britanya Yüksek Mahkemesi'ni "Alışılmadık bir karar aldılar, bence doğru karar değil" diye eleştiren BoJo, şöyle konuştu:

"Parlamentoyu tatil etme imtiyazı böyle bir meydan okumayla hiç karşılaşılmadan yüzyıllardır uygulanıyordu. Temelde bu ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışını (Brexit) durdurmak isteyen çok sayıda insan var. Tatil edilemeyen ve seçim istemeyen bir parlamentomuz var. Artık işleri ilerletmemizin vakti geldi."

'HER NE OLURSA OLSUN 31 EKİM'DE BREXIT'

Yasalar uyarınca 31 Ekim'de Brexit'in gerçekleşeceğinde ısrar eden BoJo, şunları söyledi:

"Halihazırdaki yasalarla her ne olursa olsun Britanya AB'den 31 Ekim'de çıkacak. Şimdi bizim için heyecan verici kısmı, iyi bir anlaşma elde etmek. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Ve dürüst olmak gerekirse parlamentonun ve mahkemelerin yaptığı şeyler bu işi daha kolaylaştırmadı."

"Yasa uyarınca 31 Ekim'de çıkacağız ve ben anlaşmaya varacağımızdan çok umutluyum. Bence halk da parlamenterlerin biraraya gelip bu işin hallolması için ulusal çıkarlar doğrultusunda çalıştığını görmek istiyor ve biz de bunu yapacağız."

Daha önce parlamentodan anlaşmasız Brexit ve 31 Ekim'den önce baskın seçim taleplerine ret yanıtı almış BoJo, "Seçime gitmeliydik" diye hayıflanmayı da ihmal etmedi.

BM Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Johnson'ın en üst mahkemenin kararının ardından apar topar ülkeye geri döneceği öğrenildi. Başbakanlık makamının bulunduğu Downing Sokağı 10 Numara'dan kaynaklar, Johnson'ın bugün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmasının ardından Londra'ya döneceğini ve istifa etmeyeceğini söyledi.

AVAM KAMARASI YARIN SABAH İŞBAŞI YAPIYOR

BoJo'nun talebini Kraliçe 2. Elizabeth'in gelenek olduğu üzere kabul etmesiyle 2 haftadır tatil edilen Avam Kamarası, Britanya Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından yarın sabah 11.30'da yeniden toplanacak.

MOLA TALEBİ YOLDA

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin çizgisindeki The Times gazetesi, hükümetin partinin gelecek haftaki kurultayının düzenlenebilmesi için parlamento faaliyetlerine kısa bir ara verilmesine yönelik yarın Avam Kamarası'na önerge sunacağını yazdı.