AB Komisyonu: Türkiye'den sığınmacı akışının artması nedeniyle Yunanistan ve Bulgaristan'e ek yardım sunabiliriz

Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Berto, "Yunanistan ve Bulgaristan'a sığınmacı akışının arttığından haberdarız. Ancak şu anda, sığınmacı sayısı, Türkiye'yle anlaşma yapmadan önceki sığınmacı sayısından çok daha az. AB Komisyonu Göç Komiseri, sunabileceğimiz yardımı değerlendirmek için Yunan ve Bulgar hükümetleriyle, AB ve Türkiye arasındaki mutabakatın uygulanmasına bağlılığımızı koruduğumuzu doğrulamak için de Türkiye'yle sürekli iletişim halinde" dedi.

Berto, AB'nin Türkiye'ye sığınmacılara yardım fonu için söz verdiği 6 milyar euronun 5.6 milyarını gönderdiğini sözlerine ekledi.