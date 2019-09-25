AB mahkemesinden Starbucks kararı

Mahkeme, Starbucks'ın Hollanda'da yasadışı biçimde vergi indirimlerinden faydalandığı yönündeki AB Komisyonu kararını iptal etti.
Kararda, Starbucks ve Hollandalı yetkililer arasında şirketin daha az vergi ödemesini sağlayan anlaşmanın yasa dışı kamu desteği anlamı taşımadığı belirtti.
AB Komisyonu, 2015 yılında kahve zinciri Starbucks’a Hollanda’da sağlanan vergi kolaylıklarının yasadışı olduğuna karar vererek, söz konusu firmaların 30 milyon euroya varan miktarda vergiyi geri ödemesini istemişti. Starbucks ve Hollanda, AB Komisyonu kararını mahkemeye taşımıştı.
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