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19:03 25 Eylül 2019
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    Thomas Cook yolcularını kurtarma operasyonunun maliyeti 100 milyon sterlin

    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Avrupa
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    İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Thomas Cook yolcularının evlerine dönüş operasyonu için yaklaşık 100 milyon sterlin harcandığını belirterek, "Bu maliyetin bir kısmını kredi kartları ve seyahat sigortaları yoluyla geri tahsil etme yollarına bakacağız" dedi.

    İngiliz parlamentosunda konuşan Shapps, dünyanın en büyük turizm operatörlerinden olan Thomas Cook'un 45 bin yolcusunun bugünün sonunda İngiltere'ye dönmüş olmasının beklendiğini söyledi.

    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Thomas Cook Almanya'da da iflas istedi
    Shapps, İngiliz hükümetinin yolcuların geri getirilmesi için yaklaşık 100 milyon sterlin harcadığını belirterek, "Bu maliyetin bir kısmını kredi kartları ve seyahat sigortaları yoluyla geri tahsil etme yollarına bakacağız" ifadesini kullandı.

    İngiltere'nin iflas kurallarının Almanya'dakinden farklı olduğunu vurgulayan Shapps, "Alman iflas kuralları, kayyumun yönetime geçerek uçakların kullanılmasına, alıcıların bu süreçte başvuru yapmasına izin veriyor. Bizim iflas kurallarımız buna izin vermiyor" diye konuştu.

    Shapps, Thomas Cook'un iflasının ardından İngiltere'de yeni düzenlemelerin yapılarak ileride şirketlerin iflas sürecinin daha iyi yönetilmesinin gerektiğini kaydetti.

    OTELLERE BORÇ, 338 MİLYON STERLİN

    İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA) Başkanı Dame Deirdre Hutton ise BBC Radyo 4'e verdiği röportajda, Thomas Cook'un otellere toplam borcunun yaklaşık 338 milyon sterlin olduğunu belirtti.

    © REUTERS / Stefanos Rapanis
    Thomas Cook yöneticilerine soruşturma
    Thomas Cook'la çalışan otellerin endişeli olduğuna işaret eden Hutton, "Meksika'da bir otelin yaklaşık 2,5 milyon sterlin alacaklı olduğunu öğrendik. Otellerin endişeli olması şaşırtıcı değil" değerlendirmesinde bulundu.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "İşlerin kötüye gittiği zamanlarda direktörlerin, yönetim kurulunda olanların kendilerine büyük meblağlarda ödeme yapmasının doğru olup olmadığı konusunda sorularım var" ifadesini kullanmıştı.

    İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome ise dün, şirketin yaklaşık 1,7 milyar sterlinlik borç altında olduğunu bildirmişti.

    HÜKÜMET, SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ

    © DHA /
    ATSO Başkanı Çetin'den Thomas Cook krizi uyarısı
    İngiliz hükümeti, Thomas Cook'un iflasında "yöneticilerin rolünün incelenmesi için" soruşturma talimatı verirken, basında da Thomas Cook Üst Yöneticisi (CEO) Peter Fankhauser'a toplam 8,3 milyon sterlin ödendiği, diğer şirket yöneticilerine ise son 5 yılda toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer almıştı.

    178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hafta başında ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.

    İngiliz hükümeti, yaklaşık 150 bin tatilcinin ülkeye geri getirilmesi için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kurtarma operasyonunu başlatmıştı.

    Şirketin iflasıyla İngiltere'de 9 bin, tüm dünyada ise 20 bin kişi işini kaybetmişti.

    Etiketler:
    Sterlin, Maliyet, Kurtarma, Yolcu, Thomas Cook
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