Zelenskiy: Trump, Kırım’ı geri almamızda bize yardım edeceği sözü verdi

New York’taki BM Genel Kurul toplantısı kapsamında, Trump’la görüşen Zelenskiy, “Bana kalırsa bunu duydum. Trump, Kırım’ın bizim toprağımız olduğu ve onu geri alacağımız fikrine katılıyor. ‘Evet, çalışmanız gerekiyor, biz de size yardım edeceğiz’ diyor” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Trump’a Kırım’ın güzelliklerini anlattığını da ekledi.

Zelenskiy ve Trump, New York’ta devam eden BM Genel Kurul toplantısı kapsamında önceki gün bir araya geldi. Trump, görüşmeyi ‘olağanüstü’ olarak nitelendirirken başka ayrıntı vermedi. Ancak ABD Başkanı’nın Zelenskiy’e Rusya ile ilişkilerdeki sürece devam etmeleri gerektiğini söylediği biliniyor. Zelenskiy ise, Trump’ı Kiev’e davet etti.