İtalya’da çantası çalınan Rus opera sanatçısı, İngilizce bilmeyen polise derdini opera ile anlattı

Rus opera sanatçısı Maria Ostrouhova; Venedik seyahatinde içinde pasaportu, kredi kartları ve nakit parasının bulunduğu çantasını çaldırdı. Ancak Ostroukhova’nın, Claudio Monteverdi’nin ‘L'incoronazione di Poppea’ operasını seslendirmek üzere iki gün sonra Londra’ya uçması gerekiyordu.

Ostrouhova’nın San Marco Meydanı’nda yardım istediği polis, İngilizce bilmiyordu. Bunun üzerine sanatçı, İtalyan operalarının sözleriyle durumu açıklamaya çalıştı. İlk olarak ‘L'incoronazione di Poppea’ ve ‘Orpheus ve Eurydice’ eserleriyle sözlerine başladı. Bu da polislerin ilgisini çekti.

Ostrouhova, ‘Orpheus ve Eurydice’ operasının sözlerini kullandı. Bu operada ‘Eurydice’ kelimelerini ‘pasaport’ kelimesiyle değiştirerek "Che faro senza mio passaporte? Dove andro senza mio passaporte?" (Pasaportum olmadan ne yaparım? Pasaportum olmadan nereye giderim?) sözlerini söyledi.

Bunun ardından polis, genç kadının hırsızlığa uğradığını anladı ve ona civarlarda suç işlediği bilinen kimi yankesicilerin fotoğraflarını göstermeye başladı. Ostrouhova, köprüde kendisini soyan başörtülü genç kızı teşhis etti ve "Ecco la donna maledetta! Vorrei smembrarla!" (İşte bu lanet olası kadın! Onu hatırlamak istemiyorum artık!) ifadelerini kullandı.

Rus sanatçının belgeleri, aynı gün kendisine ulaştı. Polislere teşekkür etmek isteyen Ostrouhova, yeniden kısa bir opera seslendirdi ve "Ey soylu silahşör, nezaketin ve ilgin için Tanrı kutsasın seni" dedi.