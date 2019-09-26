Avrupa ve Alplerin en yüksek noktasındaki buzulda çökme alarmı

Avrupa'nın ve Alp Dağları'nın en yüksek noktası olan Mont Blanc'ın tepesindeki buz kütlesindeki hareketlilik İtalya'yı alarma geçirdi. Buzuldaki erimeye bağlı kaymanın gözlem altında tutulması için radar sistemi kuruluyor.

İtalya ile Fransa sınırında yer alan 4 bin 808 metre yüksekliğindeki Mont Blanc Dağı'nın İtalya tarafında kalan Planpincieux buz kütlesindeki hareketlilik üzerine bir dizi önlem alındı.

Euronews'ten Burak Ortahamamcılar'ın haberine göre bölgedeki uzmanlar, 1,3 kilometrekare genişliğindeki Planpincieux'da yaşanan hareketliliğini tespit edebilmek için perşembe günü radar yerleştirmeye başladı.

Bölgede yakın zamanda beklenen kar yağışının buzuldaki hareketliliği durdurması umuluyor.

Valle d'Aosta Özerk Yönetim Bölgesi ve Montagna Sicura (Güvenli Dağ) Vakfı yetkilileri, çarşamba günü yapılan açıklamayla buzulun hareketinin günde 50 ile 60 santimetreye vardığını duyurmuştu.

Mont Blanc'ın eteğinde yer alan yerleşim alanı Courmayeur'de bazı yollar tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, burada yaptığı konuşmada Planpincieux buzulundaki hareketlenmeye dikkat çekti. Conte, "Bu bizim kayıtsız kalmamamız gereken bir durum. Hepimizi harekete geçirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.