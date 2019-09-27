Kayıt
04:32 27 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Katalonya bölge parlamentosu

    Katalonya Parlamentosundan 'İspanyol jandarması çekilsin' kararı

    © REUTERS / Vincent West
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu, aralarında İspanyol jandarmasının Katalonya'dan çekilmesini de içeren bağımsızlık yanlısı bazı kararlar aldı.

    Katalonya bağımsızlık yanlısı eylem
    © AFP 2019 / LLUIS GENE
    Katalonya 7 ülkede ‘elçilik’ açacak
    Katalonya'nın genel sorunlarının tartışıldığı ve gergin geçen özerk yönetim parlementosundaki oturumun sonunda, ayrılıkçı siyasi partilerin inisiyatifiyle bağımsızlık girişimlerini destekleyen yeni kararlar kabul edildi. Katalan Parlamentosunda ayrılıkçı girişimlere öncülük eden Katalonya için Birlik (JxCat), Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Halk Birliği Adaylığı (CUP) partilerinden milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen kararlardan birinde Katalonya'daki İspanyol jandarması birimlerinin çekilmesi istendi. Parlamento ayrıca, İspanya hükümetinin Katalonya'daki temsilcisi Teresa Cunillera'nın da istifasını talep etti.

    Ayrıca "Yara alabilecek sosyal, siyasi ve sivil hakların savunulmasında kurumları araç olarak kullanmak ve sivil itaatsizlik meşrudur." ifadesinin yer aldığı bir karar da Katalan Parlamentosunda kabul edildi. Parlamentonun geçmişte aldığı bağımsızlık yanlısı kararlarının "esas kabul edilmesi" vurgulanan karar metninde, 'İspanya Devleti kurumlarının ve özellikle Anayasa Mahkemesi ile Yüksek Mahkemenin antidemokratik önerilerinin reddedildiği' belirtildi.

    Bağımsızlık referandumu yerine bu zamana kadar olduğu gibi "kendi geleceğine karar verme hakkı" ifadesini kullanarak bu talebini yineleyen Katalan Parlamentosu, yargılanan 9'u tutuklu 12 Katalan siyasetçinin hüküm giymeleri halinde "af yoluyla bu kişilerin özgürlüklerine kavuşmasının yolunun aranacağını" kabul eden diğer bir karara da onay verdi.

    CDR ÜYESİ 7 KİŞİ, 'TERÖRİZM' SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

    Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña
    © AP Photo / Francisco Seco
    Katalonya Hükümet Başkanı, emre itaatsizlikten yargılanacak
    Diğer yandan Katalonya'da sivil bağımsızlık girişimlerinde şiddet içerikli eylemler yapan Cumhuriyeti Savunma Komitesi'ne (CDR) bağlı olan ve gözaltına alınan 9 kişiden Ulusal Mahkeme'ye çıkarılan 7'sinin terörizm suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilmelerine Katalan Parlamentosundan sert tepki geldi.

     "Sivil itaatsizliği meşru gören" karara destek veren Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, tutuklanan 7 kişinin serbest bırakılmasını istedi.

    'KATALAN PARLAMENTOSUNDA GERGİNLİK'

    CDR üyesi söz konusu 7 kişinin tutuklanması kararı, Katalonya Özerk Parlamentosundaki bağımsızlık yanlıları ve İspanya'nın birliğini ve bütünlüğünü savunan milletvekilleri arasında sert tartışmalara neden oldu.  

    Ayrılıkçı siyasi gruplar ile Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkan liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partisinin milletvekilleri arasında sözlü atışmalar genel kurula damgasını vurdu.

    Bazı ayrılıkçı milletvekillerinin "özgürlük" diye bağırması üzerine "tutuklulara verilen destekten büyük utanç duyuyorum" diyen C's'nin Katalonya'daki lideri Carlos Carrizosa, "Kendimi, terörizme destek verenlerin tehditi altında hissediyorum." diye konuştu.

    ERC partisinden olan Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, sözlerinden dolayı Carlos Carrizosa'yı genel kurul salonundan dışarı atarken, Carrizosa ile birlikte tüm C's milletvekilleri genel kurul salonunu terk etti.

    'HER TÜRLÜ YOLLA KATALONYA CUMHURİYETİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORLARDI'

    Katalonya
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    Katalonya ile Venezüella arasında oynanacak futbol maçı tartışmalara neden oldu

    Bu arada İspanyol basınına sızan, CDR üyesi 7 kişiyi tutuklama kararını alan Ulusal Mahkeme hakimi Manuel Garcia Castellon'un gerekçeli kararında, "Şiddet dahil her türlü yolla Katalonya Cumhuriyetini gerçekleştirmek istiyorlardı. CDR örgütü içinde Taktik Karşılık Takımı adı altında çalışan bu kişiler, yüksek düzeyde profesyonelleşmeye sahip taktikleri ve manevraları yapmak için yeterli kapasiteye sahip." şeklindeki ifadeler dikkati çekti.

    İSPANYA HÜKÜMETİ KATALONYA PARLAMENTOSUNUN KARARLARINA KARŞILIK VERECEK

    Öte yandan İspanya'da merkezi hükümetinin cuma günü yapacağı olağan Bakanlar Kurulu toplantısında Katalonya Özerk Parlamentosunda alınan bağımsızlık yanlısı ve İspanya karşıtı kararlara hemen karşılık vereceği bildirildi.

    KATALONYA'DAKİ SÜREÇ

    İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmış ardından 27 Ekim 2017'de Katalonya Parlamentosu tek taraflı bağımsızlık deklarasyonunu kabul etmişti. Yasa dışı bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

    Sanıklardan dokuzu tutuklu üçü serbest yargılanırken, haklarında, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor. Yüksek Mahkeme'nin kararını ekim ayında açıklaması bekleniyor.

    Ayrıca Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında yurt dışına kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve altı eski Katalan siyasetçi hakkında İspanya'da ulusal sınırlarda arama ve tutuklama emri bulunuyor. Tutuklu ve kaçak durumda bulunan Katalan siyasetçilerden üçü milletvekili, biri senatör, üçü Avrupa parlamenteri ve biri belediye meclis üyesi seçilmesine rağmen İspanyol yargısı bu kişilerin görevlerine başlamalarını engelledi.

    Diğer yandan İspanya İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunun yıl dönümündeki gösterilerde çıkabilecek olası şiddet olaylarına karşı önlem almak için Katalonya'ya takviye polis ekipleri gönderdi.

    İlgili konular:

    Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı
    Eski Katalonya lideri Puigdemont, Almanya'da gözaltında
    Ayrılıkçılar Puigdemont'ta anlaştı: Katalonya Brüksel'den mi yönetilecek?
    Etiketler:
    Katalonya Özerk Bölgesi, Katalonya parlamentosu, Katalonya, İspanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uyuni Gölü, 10 milyar ton tuz rezervi ile de dikkat çekiyor.
    Bolivya’nın doğa harikası Uyuni Tuz Gölü’nün nefes kesen manzaraları
    Karikatür
    ‘ABD’nin F-35’lerde geri adım atmasının sebebi Türkiye’yi tamamen kaybetme korkusu'
    Suudi Arabistan’da Patriot sistemi konuşlandırılmış yerlerin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet