Belarus lideri Lukaşenko: Kırım artık hiçbir zaman Ukrayna'ya geri dönmeyecek

Belarus lider Lukaşneko, dün düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Kırım’ı Ukrayna’ya iade edip etmeyeceği sorusuna, “Bence hayır. Bu konu kesin olarak kapanmıştır” yanıtını verdi.

“Bunu özenli, sakin (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov da tüm yönetim de söylüyor” diyen Belarus lideri, “Rus toplumda bu konuda konsensüs var. Kırım gibi halkın ülke yönetimine tam destek verdiği başka konu yok” diye ekledi.

Kırım’ın güç yoluyla geri alınması olasılığına da değinen Lukaşenko, “Rusya’nın isteğine karşı bunu yapabilecek bir güç yok. Burası artık Rusya toprağı, onlar böyle biliyor, böyle düşünüyor. Hatta bu yönde bir hareket olduğunu görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Kırım’ın gelecekte Ukrayna’ya geri dönmesi olasılığıyla ilgili olarak “Belki sakin bir mecrada, politika değişince, Rusların yeni nesli iktidara gelince olabilir” dedi.

Rusya’da, Kırım’ın birleşmesine karşı çıkanların iktidara gelmesi durumunda bile yarımadayı Ukrayna’ya iade edemeyeceklerini dile getiren Belarus lideri, “İnanın bana, ne dediğimi biliyorum. Rusya’nın kendiliğinden Kırım’dan vazgeçmesi için hangi koşulların oluşması gerektiğini hayal bile edemiyorum” diye kaydetti.

Lukaşenko, “Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna ve Belarus nükleer silahtan vazgeçmeseydi, Kırım’ın Rusya’ya bağlanması gibi olaylar olmazdı” şeklinde konuştu.