Rus, Fransız ve ABD'li diplomatlar Dağlık Karabağ'ı ziyaret edecek

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla bir araya gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun Rus, Fransız ve ABD'li eş başkanları, Dağlık Karabağ'ı yakın zamanda ziyaret edeceklerini açıkladı.

AGİT'in resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamaya göre AGİT Minsk Grubu'nun Rus, Fransız ve ABD'li eş başkanları, 74. BM Genel Kurulu için bulundukları New York'ta Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ile buluştu.

Taraflar, bölgedeki gerilimin azaltılması ve müzakereler için barışçıl ve elverişli bir atmosfer sağlanması için alınacak ek önlemlere ilişkin istişarelerini sürdürdü.

Eş başkanlar, tarafların mevcut doğrudan iletişim kanallarının kullanılmasını da kapsayan çabalarının bu yaz olumlu sonuçlar verdiğini ve gerilimin azaldığını belirterek, geçtiğimiz günlerde bir Azeri askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmadan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin, Azerbaycan SSC’inden ayrıldığını açıkladığı Şubat 1988’de başlayan ihtilaf nedeniyle, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler gerildi. Eylül 1991’de Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, Stepanakert kent merkezinde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti.

Azerbaycan, askeri çatışmalar devam ederken Dağlık Karabağ üzerinde kontrolü kaybetti. 1992 yılından beri AGİT Minsk Grubu çatısı altında sorunun barışçıl çözümü için müzakereler sürüyor. Azerbaycan toprak bütünlüğünün korunması konusunda ısrar ederken, Ermenistan tanınmamış cumhuriyetin çıkarlarını savunuyor. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti müzakerelerde yer alamıyor.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.