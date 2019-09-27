Hollanda'da restoran, kafe ve barlardaki sigara içme bölümleri de yasaklandı

Hollanda’da Yüksek Mahkeme, ülkedeki tüm restoran, kafe ve barların sigara içilen bölümlerinin kapatılması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, Hollanda’daki restoran, bar ve kafelere 2008’den beri sigara içme alanları konusunda tanınan iznin artık geçersiz olduğuna karar verdi.

Karara gerekçe olarak, çalışanların ve sigara içmeyen kişilerin, bu bölümlere girerek istemeden sigara dumanına maruz kalma ihtimalleri gösterildi. Ayrıca sigara içmeyenlerin sosyal baskı hissedebileceği kaydedildi.

Hollanda, Temmuz 2008’de yeme içme alanında faaliyet gösteren tüm mekânlara sigara yasağı getirmişti. Ancak sigara içmek için özel olarak tasarlanan alanları bu yasağın dışında tutmuştu.

Ancak sigara karşıtı bir kuruluş olan Hollanda Temiz Hava (Clean Air Nederland-CAN) bu iznin Dünya Sağlık Örgütü anlaşmasına aykırı olduğunu belirterek, iptal edilmesi için Hollanda hükümetine dava açmıştı.

Lahey Mahkemesi vakfı haklı bulsa da hükümet kararı Yargıtay’a taşımıştı.