Almanya'da 'Çeşitliliği Destekle' etkinliğinde Müslüman kadınlara saldırı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatının "Çeşitliliği Destekle" sloganıyla düzenlediği etkinlikte bir kişi, İngilizce "Sizi öldüreceğim" diye bağırarak, elindeki bıçakla stantta bulunan kadınlara saldırmaya çalıştı. Saldırgan, çevredekiler tarafından son anda engellendi.

IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ırkçılık ve İslamofobiye dikkati çekmek için düzenlenen bu pasifist sokak gösterisinde yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bize gelen bilgiye göre Ulm kentinde açtığımız standın yanından geçen bir kişi, orada bulunan kızlarımıza önce sözlü olarak saldırmış, daha sonra ise elinde bıçak stant görevlilerimize saldırıda bulunmuş. Saldırgan o esnada İngilizce olarak 'Sizi öldüreceğim.' diye bağırmış. Yoldan geçen insanlar bu kişiyi engellemişler."

Altaş, saldırganın gözaltına alındığı ve olayın soruşturulduğunu kaydetti.