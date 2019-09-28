Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

Cevapta 2017'de aşırı sağcıların yaklaşık aynı sayıda suça karıştığı ve bu olaylarda 676 silah ele geçirildiği kaydedildi.
Suç sayısının aynı kalmasına karşın olaylarda ele geçirilen silah sayısının arttığına işaret edildi.
Cevapta ayrıca 2017'den bu yılın eylül ayına kadar 20 mülteci barınma merkezi ile 26 mülteciye silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Ele geçirilen silahlar arasında tabanca, tüfek, delici ve kesici aletler bulunuyor.
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İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu artışın alarm verici olduğuna dikkati çekerek, "Aşırı sağ, özgürlükçü toplum için büyük tehlikedir" dedi.
Aşırı sağ uzmanı Matthias Quent da rakamların ürkütücü olduğunu belirterek, silahlanan aşırı sağcıların azınlıklara, siyasi rakiplerine ve devletin temsilcilerine saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.
Quent, aşırı sağcı çevrelerin toplumu yıldırmayı ve bazı grupları ülkeden göndermeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, bazılarının da iç savaş istediğini dile getirdi.
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