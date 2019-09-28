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00:57 29 Eylül 2019
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    Avrupa - aşırı sağ

    Almanya'da aşırı sağcılar silahlanıyor

    © REUTERS /
    Avrupa
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    Almanya'da geçen yıl 563 suça karışan aşırı sağcılardan bin 91 silah ele geçirildiği, bir önceki yıl ele geçirilen silah sayısının ise 676 olduğu açıklandı.

    Almanya-Aşırı sağ
    © REUTERS / /Hannibal Hanschke
    Alman Kriminal Dairesi Başkanı Münch'tan aşırı sağ uyarısı
    Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin haberine göre, Sol Parti Meclis Grubu'nun soru önergesine İçişleri Bakanlığının verdiği cevapta aşırı sağcıların, 2018'de 235'i şiddet suçu olmak üzere 563 suç işlediği, bu olaylarda bin 91 silah ele geçirildiği bildirildi. 

    Cevapta 2017'de aşırı sağcıların yaklaşık aynı sayıda suça karıştığı ve bu olaylarda 676 silah ele geçirildiği kaydedildi.

    Suç sayısının aynı kalmasına karşın olaylarda ele geçirilen silah sayısının arttığına işaret edildi.

    Cevapta ayrıca 2017'den bu yılın eylül ayına kadar 20 mülteci barınma merkezi ile 26 mülteciye silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

    Ele geçirilen silahlar arasında tabanca, tüfek, delici ve kesici aletler bulunuyor.

    'MİLİTAN NEO-NAZİ ÇEVRELER SİLAHSIZLANDIRILMALI'

    İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu artışın alarm verici olduğuna dikkati çekerek, "Aşırı sağ, özgürlükçü toplum için büyük tehlikedir" dedi.

    Nazi selamı veren iki Alman polis açığa alındı
    © AFP 2019 / Felix Kästle
    Almanya'da aşırı sağ suçlar artıyor
    Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Martina Renner de aşırı sağcıların kullandığı silahların sayısının artmasının aşırı sağcı terör ihtimalini arttırdığını dile getirerek, "Militan Neonazi çevreler silahsızlandırılmalı" ifadesini kullandı. 

    Aşırı sağ uzmanı Matthias Quent da rakamların ürkütücü olduğunu belirterek, silahlanan aşırı sağcıların azınlıklara, siyasi rakiplerine ve devletin temsilcilerine saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

    Quent, aşırı sağcı çevrelerin toplumu yıldırmayı ve bazı grupları ülkeden göndermeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, bazılarının da iç savaş istediğini dile getirdi.

    Etiketler:
    Faşizm, Neo-Naziler, aşırı sağ, Almanya
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