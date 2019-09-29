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13:19 29 Eylül 2019
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    Avusturya'da halk erken seçim için sandık başında

    © AFP 2019 / VLADIMIR SIMICEK
    Avrupa
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    Avusturya’da bugün, 6 milyon 400 bin seçmen 33’üncü hükümeti belirlemek için sandığa gidiyor. Bin 476 milletvekili adayının 183 sandalyeden oluşan Federal Meclise girmek için mücadele vereceği seçimlerde 27 Türkiye kökenli aday da var.

    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz
    © REUTERS / Heinz-Peter Bader
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    Avusturya'da hükümetin çökmesi sonucu alınan erken genel seçim kararı doğrultusunda oy verme işlemi başladı.

    Yerel saatle 07.00'de sandık başına gitmeye başlayan seçmenler, Avusturya'nın 33. hükümetini belirleyecek.

    Ulusal çapta 8 partinin yarışacağı seçimlerde, bin 476 milletvekili adayı 183 sandalyeden oluşan Federal Meclise girmek için mücadele verecek. Türkiye kökenli yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı ülkede, 100 binin üzerinde Türk seçmen bulunurken, Türkiye kökenli 27 milletvekili adayı da parlamentoda yer alabilmek için yarışacak.

    Ülkenin en köklü iki partisi SPÖ ve ÖVP’nin yanı sıra İkinci Dünya Savaşı sonrası nazilere yakın isimler tarafından kurulan FPÖ, Batı toplumlarında iklim ve çevrenin korunmasına yönelik bilincin artmasıyla 80’lerin başında kurulan Yeşiller ve 2012’den bu yana Avusturya siyasetinde varlık gösteren NEOS seçimler sonrası meclise girmesi öngörülen partiler olarak öne çıkıyor.

    ANKETLER 'KURZ' DİYOR

    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
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    Ülkede son haftalarda yapılan anketlere göre Sebastian Kurz’un liderliğini yaptığı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yaklaşık yüzde 33’lük oy oranıyla birinci parti konumunda. Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 22 ile ikinci, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 20 ile üçüncü sırada yer alıyor.

    Ayrıca geçen seçimlerde meclis dışında kalan Yeşiller Partisi’nin oy oranının yüzde 12 seviyelerinde olduğu dikkati çekerken, liberal Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) ise yüzde 8 oy alacağı tahmin ediliyor.

    'MEKTUP OYU'

    Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz-Christian Strache
    © Wikipedia /
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    Seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede, 16 yaşını doldurmuş herkes oy kullanabilirken, oy kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca ülke dışında yaşayan Avusturyalılar da ‘mektup oyu’ olarak adlandırılan yöntemle posta yoluyla oylarını kullanabiliyor.

    Ülkede 6 milyon 400 bin seçmen bulunuyor. 

    İHALE PAZARLIĞI HÜKÜMETİ BİTİRMİŞTİ

    Avusturya'da en son milletvekili seçimi Ekim 2017'de yapılmış, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 31,47 ile birinci, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yüzde 26,86 ile ikinci, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 25,97 ile üçüncü parti olmuştu.

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
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    Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi verilen ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti ile bir koalisyon hükümeti kurmuştu.

    Geçen mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması, 17 ay süren aşırı sağcı hükümetin sona ermesine yol açmıştı.

    Ülkeyi yaklaşık 4 aydır Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından görevlendirilen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Brigitte Bierlein’ın üst düzey bürokratlardan oluşturduğu geçici hükümet yönetiyordu.

    Etiketler:
    Sebastian Kurz, ihale, Federal Meclis, Hükümet, Seçim, Avusturya
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