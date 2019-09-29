Evinde esrarla yakalan ünlü İtalyan şef: Yeni tatlar arayışındaydım

İtalya'nın Sicilya bölgesinde evinde büyük miktarda esrar ile yakalan ünlü aşçı Carmelo Chiaramonte polise 'yeni tatlar arayışında' olduğu söyledi.

Euronews'ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre, Etna Yanardağı'nın eteklerindeki küçük Trecastagni kasabasında yaşayan İtalyan Şef Carmelo Chiaramonte'nın evine jandarma baskın düzenledi.

Ünlü şefin bahçesinde 2 metre yüksekliğinde kenevir bitkileri, 500 gram Hint kenevir salkımının yanı sıra esrar ile tatlandırılmış şarap, zeytin, kahve ve ton balığı bulundu.

Evinde esrar ile yakalan ünlü İtalyan şef Carmelo Chiaramonte: Yeni tatlar arayışındaydımhttps://t.co/XI2i7aFZQe — euronews Türkçe (@euronews_tr) 29 сентября 2019 г.

​Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan 50 yaşındaki şef, esrarı satmak için değil yemeklerinde yeni tatlar keşfetmek için kulladığını iddia etti. Chiaramonte'nin tutuksuz yargılanacağı belirtildi.

Sicilya adasındaki ünlü Katane Palace restoranında aşçılık yapan, televizyonda gastronomi programı sunan Chiramonte İtalya’da sevilen bir şef olarak biliniyor.