Vatikan'daki göçmen ayini 400 yıl sonra bir ilke sahne oldu: Yeni bir heykel dikildi

Papa duasında, "Savaşlar dünyanın belli bölgelerinde yaşanıyor ama bu savaşları mümkün kılan silahlar diğer bölgelerde üretilip satılıyor, bunları üretenler sonra da çatışmaların yol açtığı mültecileri kabul etmek istemiyor. Bedel ödeyenler hep küçükler, yoksullar, savunmasız durumdakiler oluyor. Bu kadar masumun çektiği acılar karşısında kalbimiz anestezi altındaymış gibi duyarsız kalamayız" eleştirisi yaptı.
'KUCAK AÇMA' MESAJI VERMESİ İÇİN SEÇİLDİ
Papa, 'kucak açma' mesajı vermesi için heykelin bu meydana yerleştirilmesini istediğini söyledi.
Kanadalı heykeltıraş Timothy Schmalz tarafından yapılan heykelde, melek kanatları olan bir tekne üzerinde, tarihin farklı dönemleri ve dünyanın farklı yerlerinden 140 insan figürü görülüyor.
'BERNINI'DEN SONRA İLK KEZ BİR HEYKEL YERLEŞTİRİLİYOR'
Katolik Kilisesi odaklı haberler yayımlayan Crux sitesine konuşan Schmalz, "San Pietro Meydanı'na 400 yıldan uzun süredir ilk kez yeni bir heykel geliyor. Heykeli yerleştirirken bir Vatikan yetkilisi söyledi bunu. Bana geldi ve 'Farkında mısın, Bernini'den bu yana ilk kez bir heykel yerleştiriliyor?' dedi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İtalyan devlet kanalı Rai, heykelin bir süre San Pietro Meydanı'nda kaldıktan sonra Vatikan bahçelerine taşınmasının planlandığını duyurdu.
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