Vatikan'daki göçmen ayini 400 yıl sonra bir ilke sahne oldu: Yeni bir heykel dikildi

Vatikan'da göçmenler için düzenlenen ayin bir ilke sahne oldu. San Pietro Meydanı'na 400 yıldan uzun bir süre sonra sonra ilk kez yeni bir heykel dikildi. Heykel, tarih boyunca göçe zorlanan halkları temsil ediyor.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Vatikan'ın 'Dünya Göçmen ve Mülteci Günü' olarak kabul ettiği bugün, San Pietro Meydanı'nda göçmenler ve mülteciler için bir ayin düzenledi.

Papa duasında, "Savaşlar dünyanın belli bölgelerinde yaşanıyor ama bu savaşları mümkün kılan silahlar diğer bölgelerde üretilip satılıyor, bunları üretenler sonra da çatışmaların yol açtığı mültecileri kabul etmek istemiyor. Bedel ödeyenler hep küçükler, yoksullar, savunmasız durumdakiler oluyor. Bu kadar masumun çektiği acılar karşısında kalbimiz anestezi altındaymış gibi duyarsız kalamayız" eleştirisi yaptı.

'KUCAK AÇMA' MESAJI VERMESİ İÇİN SEÇİLDİ

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre , ayin sonrasında Papa Francesco bir grup göçmenle birlikte San Pietro Meydanı'nda tarih boyunca göçe zorlanan halkları temsil eden bir heykelin açılışını yaptı.

Papa, 'kucak açma' mesajı vermesi için heykelin bu meydana yerleştirilmesini istediğini söyledi.

Kanadalı heykeltıraş Timothy Schmalz tarafından yapılan heykelde, melek kanatları olan bir tekne üzerinde, tarihin farklı dönemleri ve dünyanın farklı yerlerinden 140 insan figürü görülüyor.

© REUTERS / REMO CASILLI Heykeltıraş Timothy Schmalz, San Pietro Meydanı'ndaki kolonlarda 140 aziz heykeli yer almasından hareketle yeni heykelde de 140 figüre yer verdiğini söyledi.

'BERNINI'DEN SONRA İLK KEZ BİR HEYKEL YERLEŞTİRİLİYOR'

Heykeli bir yıllık çalışmanın sonunda tamamlayan Schmalz, San Pietro Meydanı'ndaki kolonlarda 140 aziz heykeli yer almasından hareketle yeni heykelde de 140 figüre yer verdiğini söyledi. Heykeltıraş, bu 140 figür arasında Afrikalı, Müslüman, Yahudi, Sih gibi farklı grupların bulunduğunu vurguladı.

Katolik Kilisesi odaklı haberler yayımlayan Crux sitesine konuşan Schmalz, "San Pietro Meydanı'na 400 yıldan uzun süredir ilk kez yeni bir heykel geliyor. Heykeli yerleştirirken bir Vatikan yetkilisi söyledi bunu. Bana geldi ve 'Farkında mısın, Bernini'den bu yana ilk kez bir heykel yerleştiriliyor?' dedi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İtalyan devlet kanalı Rai, heykelin bir süre San Pietro Meydanı'nda kaldıktan sonra Vatikan bahçelerine taşınmasının planlandığını duyurdu.