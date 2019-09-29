Avusturya'da anketlere göre erken seçimin kazananı Kurz oldu

Yaklaşık 6,4 milyon seçmenin sandığa gittiği seçimde oy kullanma işlemi yerel saat ile 17.00'de sona erdi.
Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ÖVP yüzde 37,2 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 22, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 16 oranında oy elde etti.
Erken genel seçimlere ilişkin ilk veriler ışığında, aşırı sağcı koalisyonun büyük ortağı ÖVP oylarını yüzde 5'ten fazla artırırken, aşırı sağcı parti ise yaklaşık yüzde 10 oy kaybetti.
YEŞİLLER YENİDEN MECLİSE GİRİYOR
Yeşiller Partisi'nden ayrılarak yeni oluşum kuran Peter Pilz'in öncülüğündeki Liste Jetzt ise yüzde 4 barajının altında kalarak meclise giremedi.
ORF'nin sandık çıkış anketlerine göre, 183 sandalyeden oluşan Avusturya Federal Meclisinde milletvekili dağılımı ÖVP 71, SPÖ 41, FPÖ 30, NEOS 14, Yeşiller 27 şeklinde oldu.
SKANDAL, KOALİSYONUN SONUNU GETİRMİŞTİ
Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi verilen ÖVP Genel Başkanı Kurz, aşırı sağcı parti ile bir koalisyon hükümeti kurmuş, geçen mayıs ayında aşırı sağcı lider FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması 17 ay süren aşırı sağcı hükümetin sona ermesine yol açmıştı.
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