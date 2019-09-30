Sputnik, İngiltere'de Muhafazakâr Parti'nin kongresine alınmadı

Sputnik, Manchester'da yapılan Muhafazakâr Parti kongresine bir ay kala akreditasyon için başvuruda bulunmuştu. Ancak yanıt cumartesi akşamı, yani kongreye saatler kala geldi.

Organizatörler, hiçbir sebep göstermeden akreditasyon talebini reddetti.

Yanıtta, "Medya için akreditasyon verilmedi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da bu durumla ilgili açıklamasında, "İngiliz medyasına yönelik simetrik tedbirler alınacak" uyarısında bulundu.

Daha önce muhalefetteki İşçi Partisi, benzer kongre için Sputnik'e akreditasyon vermişti.