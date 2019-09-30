Başbakanlık yalanladı: Johnson, kadın gazeteciyi masanın altından sıkıştırmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bundan 20 yıl önce editörken katıldığı bir yemekte bir kadın gazeteciyi masa altında sıkıştırdığına yönelik iddia, ofisi tarafından yalanlandı. Ancak iddianın sahibi Charlotte Edwardes, anlattıklarının arkasında durdu, siyasetçiler de kendisine destek verdi.

Boris Johnson’ın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sunday Times gazetesinde yer alan taciz iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İddiayı ortaya atan gazeteci Charlotte Edwardes, olayın 1999'da, Boris Johnson'ın Spectator dergisinin editörü olduğu dönem derginin ofisinde yaşandığını öne sürmüştü.

Gazete için bir yazı kaleme alan Edwardes, yemekte Johnson'ın sağında oturduğunu ve epeyce şarap içildiğini anlattı, "Masanın altında Johnson'ın elini baldırımda hissettim, sıkıştırdı" diye yazmıştı.

Yemekten sonra Johnson’ın solunda oturan başka bir kadına durumu anlattığını da belirten Edwardes, “Aman tanrım, aynısını bana da yaptı” yanıtını aldığını da aktarmıştı.

Başbakanlıktan yalanlama gelmesi karşısında geri adım atmayan Edwardes, Başbakan bu olayı hatırlamıyorsa belli ki benim hafızam onunkinden daha iyi" yorumunu yaptı.

I wrote about the time Boris Johnson squeezed my thigh over lunch - while doing the same thing to the woman sitting on his other side #DoubleThighSqueezer @TheSTStyle @thesundaytimes https://t.co/AzUANcRYJx — Charlotte Edwardes (@chedwardes) September 29, 2019

JOHNSON, SİYASETÇİLERİ DE İKNA EDEMEDİ

Öte yandan yalanlama İngiliz siyasetçileri de tatmin etmedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Charlotte'ı iyi tanıyorum ve sözlerine güveniyorum" dedi.

Kadınlar ve Eşitlik Sekreteri Dawn Butler, ‘şok edici ancak üzücü bir şekilde çok bilindik bir olay’ yorumunu yaptı. Butler, “güçlü erkekler kadınları taciz etmeye hakları olduğunu mu düşünüyor? Borsi Johnson’ın cevaplaması gereken ciddi sorular var” dedi.

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı görevinden istifa eden Amber Rudd da Edwardes'e desteğini açıkladı.