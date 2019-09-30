'Assange hapishanede her türlü işkenceye maruz kalıyor, günde 23 saate kadar ayakta tutuluyor ve tecrit uygulanıyor'

50 haftadan fazla bir süredir 'İngiltere'nin Guantanamo'su' olarak bilinen Belmarsh hapishanesinde tutulan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın babası, oğlunun her türlü işkenceye maruz kaldığını söyledi.

ABD'nin dünya çapındaki savaş suçlarını ifşa ettiği için uzun süredir hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir yaşadığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden operasyonla gözaltına alınarak hapse atılan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, 'İngiltere'nin Guantanamo'su' olarak bilinen Belmarsh Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde tutuluyordu.

Mahkeme tarafından şartlı tahliye ihlali nedeniyle 50 hafta hapis cezası verilen Assange hakkında ABD'ye iade süreci tartışma konusu olurken, WikiLeaks kurucusu 50 haftalık cezası dolmasına rağmen serbest bırakılmadı.

Julian Assange'ın babası John Shipton, oğlunun son durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda kendisinin 'her türlü işkenceye maruz bırakıldığını' söyledi ve günde 23 saate kadar uyanık ve ayakta tutulduğunu açıkladı.

Assange'a yönelik tecrit uygulamasının da devam ettiğini söyleyen Shipton, oğlunun bu tür insanlık dışı cezaevi koşullarında tutulduğunu görmenin “olağandışı” olduğunu ve Assange’ın sağlık durumunun hızla kötüleştiğini vurguladı.

'TİTRİYORDU VE ANKSİYETE BOZUKLUĞU YAŞIYORDU'

John Shipton, verdiği demeçte "Ağustos ayında Julian'ı en son ziyaret ettim - biraz titriyordu ve anksiyete bozukluğu yaşıyordu. Çok fazla kilo kaybetti... Her türlü işkenceye maruz kalıyor" dedi.

WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson’da daha önceside, İngiltere yetkililerinin Assange'ı ‘terörizmden suçlu bulunmuş’ insanlardan daha kötü koşullarda tuttuğunu ve ABD'ye iadesine karşı davasını hazırlamasını engellediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, Mayıs ayında WikiLeaks kurucusuna yaptığı ziyaretin ardından Assange’a yönelik hapishanedeki muameleyi kınamıştı.

Melzer, "Assange, birkaç yıldan beri, etkileri psikolojik işkence olarak tanımlanabilecek şiddetli acımasız, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya ceza biçimlerine kasten maruz kalmıştır" ifadelerini kullanmıştı.