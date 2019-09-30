Silahlarıyla birlikte bira içen İspanyol askerler Katalonya'yı 'karıştırdı'

İspanya’da, bir grup askerin otomatik silahlarını yere koymuş bir şekilde barda bira içerken görüldüğü 'sıradışı' fotoğrafların ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Ancak söz konusu karelerin özerk bölge Katalonya'da çekilmesi daha 'ironik' bir durumu ortaya çıkardı.

Katalonya bölgesinde yer alan turistik Villafranca del Penedes şehrinde cumartesi günü yaşandığı belirtilen olayda, 10-15 kişilik bir asker grubu otomatik saldırı silahları yanlarındayken bir barda bira içmek için durdu. Silahlarını ayaklarının yanına yere dizen askerlerin sohbet edip bira içerken fotoğrafları çekildi.

Askerlerin Fransa’nın kuzeyindeki bir tatbikattan döndükleri ve Ronda kasabasında bulunan üslerine gittikleri kaydedildi. Askerleri taşıyan aracın benzin almak için durduğu, bu sırada onların da silahlarını yanlarına aldıkları belirtildi. Askerlerde herhangi bir cephane olmadığı ifade edildi.

Askerler ayrıca tüfekleri omuzlarında bir süpermarkette gezinirken de fotoğraflandı.

Spanish soldiers are investigated after they are spotted drinking beers in a bar with their assault rifles lying on the floor https://t.co/gjOdP3vPbb — Daily Mail Online (@MailOnline) September 30, 2019

Ancak olayın, bir referandumla İspanya’dan bağımsızlığını ilan eden ve bu nedenle siyasetçilerin 25 yıla kadar hapisle yargılandığı Katalonya sınırlarında olması olayı biraz ‘ironik’ kıldı.

Barselonalı tarihçi Josep Lluis Alay, “İspanyol ordu birlikleri otomatik silahları ve birkaç birayla Katalonya’da” diyerek duruma dikkat çekti.

Ayrılık yanlısı siyasetçi Gabriel Rufian da, askerleri ‘Airsoft (video oyunu) oynayan biçare erkeklere’ benzetti ve “Eminim ki biradan sonra otomatik tüfekler daha hafif gelir” ifadelerini kullandı.

Ordu Sözcüsü, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı, ayrıca silah taşırken içki içtiklerinin doğrulanması halinde askerlerin disiplin cezası alabileceğini söyledi.

Katalonya Parlamentosu Sözcüsü Carme Forcadell ve Katalonya Özerk Yönetimi Eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'ın da aralarında bulunduğu 12 siyasetçi Madrid Yüksek Mahkemesi'ndeki davaları devam ediyor.

Tutuklu yargılanan sanıklara 25 ila 17 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.