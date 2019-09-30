Dünyanın en büyük Ezidi ibadethanesi Ermenistan'da hizmete girdi

Facebook hesabından açıklama yapan Mirzoyan, kilisenin Erivan'a 35 kilometre mesafedeki Aknaliç kasabasında açıldığını belirtti.

Mirzoyan, "Melek Tavus ve Yedi Melek adlı Ezidi ibadethanesinin kutsama törenine büyük bir memnuniyetle katıldım. Dünyanın en büyük Ezidi ibadethanesinin Ermenistan'da bulunmasını sembolik ve mantıklı buluyorum. Ermenistan, Ezidi halkının evidir" dedi.

Ezidilerin zor anlarında Ermeni kardeşlerinin yanında bulunduğunu anımsatan Mirzoyan, "Ancak tarihin son döneminde, onlar da Ermeniler gibi soykırım politikasının kurbanı oldu" diye ekledi.

EurasiNet'e göre kilise projesi, Moskova'da yaşayan Ezidi işadamı Mirza Sloyan tarafından finanse edildi.

Yaklaşık 35 bin kişi ile Ermenistan'daki en büyük azınlık grubunu oluşturan Ezidilerin birçoğu, iş bulma ümidiyle başta Rusya olmak üzere başka ülkelere göç ediyor.