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    Queen Elizabeth II welcomes Boris Johnson during an audience in Buckingham Palace, where she will officially recognise him as the new Prime Minister, in London, Britain July 24, 2019. Victoria Jones/Pool via REUTERS

    İngiltere bu iddiayı konuşuyor: Kraliçe Elizabeth, Johnson'ı görevden alabilir

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
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    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in, danışmanlarından ‘ülkenin başbakanını hangi koşullar altında görevden alabileceğine’ ilişkin görüş istediği iddia edildi.

    © REUTERS / POOL
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    ‘i news’in Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kraliçe 2. Elizabeth, danışmanlarına başbakanı hangi koşullarda görevden alabileceğini sordu.

    Kraliçe'nin bu adımı, İngiliz Anayasa Mahkemesi'nin geçen hafta Boris Johnson’ın anlaşmasız Brexit’i dayatmak için parlamentoyu askıya alması kararını yok hükmünde saydığını açıklamasından önce geldi.

    1953’TEN BU YANA İLK

    Habere göre Kraliçe, 1953'te tahta çıktığından bu yana ilk kez böyle bir senaryo üzerinde durma ihtiyacı hissetti.

    Başbakan Boris Johnson, geçen ay Kraliçe’den parlamentonun beş hafta tatil edilmesi talebinde bulunmuş, Kraliçe de buna onay vermişti.

    Johnson, parlamentoyu tatil kararına gerekçe olarak, hükümet programını hazırlamak için zamana ihtiyaç duymasını göstermişti. Ancak İngiltere’de hükümet programı hazırlamak için alınan tatil kararları geleneksel olarak dört-beş günle sınırlıyken, Johnson’ın beş hafta süre istemesi, asıl amacının parlamentoyu Brexit sürecinde devre dışı bırakmak olduğu yönündeki iddiayı güçlendirmişti.

    İngiltere-Brexit
    © REUTERS / Tolga Akmen
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    Anayasa Mahkemesinin geçen hafta salı günü açıkladığı ve Johnson hükümetinin parlamentoyu tatil etme talebini yok hükmünde saydığı kararı üzerine, Kraliçe’nin bu yöndeki ‘fermanı’ da ‘boş bir kağıt parçası’ diye nitelendirilmişti.

    KRALİÇEYİ YANILTTI

    Siyasi gözlemcilere göre Boris Johnson, bu hamlesiyle Kraliçe’yi de yanılttı ve anayasal açıdan zor durumda bıraktı.

    İngiltere’de Kraliçe, devletin sembolik başkanı olarak görülse de yasalar ve bazı kritik kararlar ancak onun onayıyla yürürlüğe giriyor. Kraliçe’nin yetkileri arasında, başbakanı ve bakanları atamak da yer alıyor.

    Ancak Kraliçe, teamüller gereği parlamentonun ve hükümetin kararlarıyla karşı karşıya gelmekten geri duruyor.

    © REUTERS / SIMON DAWSON
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    ‘i news’, bununla birlikte, Kraliçe’nin danışmanlarından istediği görüşün Johnson’ın parlamentoyu tatil kararı bağlamında olmadığını ileri sürdü. Habere göre, Kraliçe 2. Elizabeth, bir güvensizlik oylamasıyla devrilmesi ancak istifa etmeyi reddetmesi durumunda, Johnson’a karşı nasıl bir yaptırım uygulayabileceğini hesaplıyor olabilir.

    GÜVENSİZLİK OYLAMASI İHTİMALİ

    İngiltere’de muhalefet partileri bugün ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in ev sahipliğinde toplanarak, Boris Johnson’ın parlamentoyu ve yasaları yok sayması durumunda atılacak adımları görüşecek. Bu kapsamda, hafta içinde Johnson hükümetine karşı bir güvensizlik oylamasına gidilmesi de ihtimal dahilinde bulunuyor.

    © REUTERS / PARLIAMENT TV
    Johnson'dan muhalefete 'güvensizlik oylaması' çağrısı
    Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Partinin 650 sandalyeli Avam Kamarasındaki milletvekili sayısı, partiden ihraçlar ve istifaların ardından son bir ay içinde 288’e kadar düştü.

    Johnson’ın güvensizlik oylamasını kaybetmesi ancak istifa etmeyi reddederek fiili durum yaratması halinde, İngiltere’de bir anayasal kriz yaşanacak.

    Muhalefet partilerinin böyle bir durumda geçici hükümet kurma girişimlerinde Kraliçe 2. Elizabeth’in alacağı tutum belirleyici olacak.

    İngiltere 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış ancak 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken ayrılık, parlamentonun AB ile varılan Brexit anlaşmasını reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

    Başbakan Johnson, parlamentonun anlaşmasız Brexit’i engelleyen bir yasa çıkarmış olmasına rağmen İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den anlaşmalı veya anlaşmasız olarak ama mutlaka ayrılacağını savunuyor.

    Etiketler:
    Danışman, Parlamento, Brexit, Boris Johnson, başbakan, Kraliçe Elizabeth, Görevden alma, İngiltere
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