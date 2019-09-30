Zelenskiy: Ukrayna, başka ülkelerin emirleri üzerine soruşturma yapmaz

Zelenskiy, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefon görüşmesinde Biden ile ilgili soruşturmaya zorladığı' yönündeki iddiaları bir kez daha reddederek, "Bize hiç kimse emir veremez. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Soruşturmaya açığız ancak bunun benimle ilgisi yok. Bağımsız kurumlarımız, herhangi bir kanun ihlalini soruşturmaya hazır" yorumunda bulundu.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump'ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.
Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.
Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker da azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle istifa etmişti.
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